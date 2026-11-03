Pullaro: “Tenemos que cuidar a cada una de las ramas de nuestra industria”

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, pidió “cuidar a cada una de las ramas de la industria” y defendió la inversión pública como herramienta para sostener la actividad económica en momentos de dificultades. Lo hizo este martes durante la 32ª Conferencia Industrial de la Unión Industrial Argentina (UIA), realizada en la Ciudad de Buenos Aires, donde compartió un panel con su par de Córdoba, Martín Llaryora.

Pullaro sostuvo que el Estado debe aplicar políticas contracíclicas y recurrir al financiamiento para desarrollar infraestructura, al tiempo que planteó la necesidad de debatir cómo se utilizarán las divisas que generen sectores como la minería y la energía. Además, destacó la participación de 1.800 empresas en la reciente Ronda de Negocios RIGI realizada en Rosario, que buscó vincular a proveedores de distintas provincias con grandes proyectos de inversión.

Durante su intervención, el mandatario santafesino afirmó que el Estado tiene la responsabilidad de “estar preparado para la etapa que viene, donde todos tenemos para aportar”, y llamó a fortalecer la articulación entre las distintas actividades productivas.

En ese sentido, recordó que el campo y la industria fueron históricamente motores de la economía argentina y destacó el desarrollo de empresas santafesinas vinculadas con la producción agropecuaria.

Según detalló, unas 6.500 empresas de la provincia crecieron alrededor de la actividad agropecuaria, mientras que actualmente existen casi 700 industrias que trabajan en los sectores de minería y energía, a partir de acuerdos con provincias donde se desarrollan esas actividades.

Pullaro también resaltó la vinculación del entramado productivo santafesino con universidades, polos tecnológicos y centros de innovación, y sostuvo que “tenemos que cuidar y asociarnos para poder crecer”.

El destino de los recursos de la minería y la energía

Uno de los planteos centrales del gobernador estuvo relacionado con el aprovechamiento de los ingresos que podrían generar las actividades mineras y energéticas. “¿Vamos a pensar la redistribución de la riqueza como se hizo durante mucho tiempo o pensaremos en el desarrollo de la infraestructura para generar igualdad?”, expresó ante los representantes del sector industrial.

Pullaro defendió la posibilidad de tomar crédito público para financiar obras de infraestructura y sostuvo que esa política forma parte de una estrategia para promover el desarrollo provincial.

También se refirió a las medidas tributarias implementadas por su gestión. Según afirmó, la Ley Tributaria 2026 contempló una reducción de impuestos que representó un alivio fiscal de 80.000 millones de pesos para los sectores productivos.

El mandatario señaló que esa decisión fue adoptada en un contexto de caída de la recaudación y mayores demandas sobre los servicios estatales, y la vinculó con la necesidad de aplicar políticas contracíclicas durante períodos de dificultades económicas.

Las oportunidades para empresas santafesinas

En otro tramo de su exposición, Pullaro destacó los resultados de la primera Ronda de Negocios RIGI, realizada la semana pasada en Rosario con participación de empresas de diferentes provincias. Según indicó, 1.800 firmas participaron del encuentro y unas 800 alcanzaron acuerdos con empresas mineras para convertirse en proveedoras de primera generación.

El gobernador recordó además que Santa Fe comenzó a trabajar en la vinculación con los sectores de gas, minería y petróleo a partir de la creación de una mesa sectorial en 2017, y destacó los acuerdos desarrollados con otras provincias.

El reconocimiento de Caputo

Durante la apertura de la conferencia, el ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, también se refirió a la ronda de negocios realizada en Rosario y agradeció al Gobierno santafesino por la organización. “Le agradezco al gobernador Maximiliano Pullaro por haber sido anfitrión y por la organización extraordinaria de este encuentro”, expresó el funcionario nacional.

Caputo señaló que el Gobierno nacional busca repetir este tipo de encuentros de manera mensual, con el objetivo de vincular a grandes empresas inversoras con posibles proveedores de distintas regiones del país.

La conferencia de la UIA reunió a funcionarios nacionales, gobernadores y representantes industriales para debatir la articulación entre industria, agro, minería, energía y servicios basados en el conocimiento.