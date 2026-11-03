Ataque transfóbico en Palermo: decenas de jóvenes agredieron a trabajadoras sexuales y difundieron los videos

Un grupo de decenas de adolescentes y jóvenes atacó a trabajadoras sexuales travestis y trans en los Bosques de Palermo, en la Ciudad de Buenos Aires, durante la noche del domingo 1 y la madrugada del lunes 2 de noviembre. Los agresores, que se desplazaban principalmente en bicicletas, hostigaron a las víctimas y las golpearon con palos y elementos de señalización urbana. Además, grabaron las agresiones y difundieron los videos en redes sociales.

La politóloga y abogada trans Gabriela Ivy denunció que el ataque habría sido organizado previamente y señaló que participaron entre 50 y 60 jóvenes. Tras rastrear las cuentas que difundieron las imágenes, identificó perfiles vinculados con la práctica de bici-cross y publicaciones de usuarios que, según su investigación, mostraban afinidad con sectores libertarios. La posible planificación y esas vinculaciones no fueron confirmadas oficialmente.

Burlas, golpes y videos difundidos en redes

El ataque ocurrió en inmediaciones de las avenidas de los Ombúes y Andrés Bello, cerca de Figueroa Alcorta y del Lago de Regatas. De acuerdo con los testimonios difundidos, las agresiones comenzaron con burlas, provocaciones y hostigamiento verbal. Posteriormente, parte del grupo regresó con palos y otros objetos, entre ellos un cono de tránsito que fue utilizado para golpear a una de las mujeres.

Los propios participantes registraron lo ocurrido y compartieron las imágenes en sus redes sociales. Algunas publicaciones estuvieron acompañadas por expresiones discriminatorias y emojis de risa. En diálogo con el medio Gelatina, Ivy relató que había tomado contacto con una persona cercana a las víctimas y describió el estado en que se encontraban después de la agresión.

“Estaban traumatizadas por el evento: imaginate que de repente te aparecen 50 pibes en bicicleta a tirarte palos y piedras”, expresó. También señaló que una de las trabajadoras había sufrido un corte en un pie provocado por vidrios.

Denuncian que el ataque fue premeditado

Según publicó Página/12, Gabriela Ivy realizó un seguimiento de las cuentas digitales vinculadas con los videos y sostuvo que la agresión había sido planificada por jóvenes procedentes de distintas localidades del conurbano bonaerense, entre ellas Bernal y San Martín.

La investigadora también señaló que algunas de las cuentas que inicialmente difundieron y celebraron los hechos presentaban una estética asociada con sectores libertarios.

Estas afirmaciones forman parte de la reconstrucción realizada por Ivy y no constituyen, por el momento, conclusiones de una investigación judicial.

La abogada explicó, además, que tuvo acceso a una grabación realizada desde la perspectiva de una de las trabajadoras atacadas, pero decidió preservar su identidad y su voz a pedido de las personas involucradas.

Por otra parte, según la misma publicación, efectivos de la Policía de la Ciudad llegaron al lugar después de que se produjeran las agresiones y se evaluaba recurrir a las cámaras del Centro de Monitoreo Urbano para identificar a los participantes.

Reclamos de justicia y movilizaciones

El episodio provocó expresiones de repudio y pedidos para que se identifique a los responsables y se investiguen las agresiones. La docente universitaria y comunicadora Luciana Viera reclamó que los hechos no queden impunes. “No vamos a permitir que estas agresiones queden impunes ni que el odio se siga naturalizando”, sostuvo.

El ataque se conoció en coincidencia con un paro nacional de trabajadoras sexuales convocado para este martes 3 de noviembre por la Asociación de Mujeres Meretrices de Argentina (AMMAR), bajo la consigna “Ni Una Trabajadora Sexual Menos”.

La medida fue impulsada tras los crímenes de Bárbara Aragón y Débora Bordón, en Rosario; Daniela Villalba, en Córdoba; y Tatiana Fernández, en el barrio porteño de Retiro. Las movilizaciones incluyeron actividades en distintas ciudades del país y un acto frente al Congreso de la Nación, con reclamos de seguridad y reconocimiento de derechos laborales.

El ataque en Palermo también ocurrió a pocos días de la Marcha del Orgullo, prevista para el sábado 7 de noviembre. Artistas como Lali Espósito y María Becerra expresaron su repudio a las agresiones a través de las redes sociales.