"Sectores muy postergados": la advertencia de la Iglesia sobre el país, a días de la llegada del Papa

El presidente de la Comisión Episcopal de Pastoral Social y obispo de La Rioja, monseñor Dante Braida, se refirió a la situación social de la Argentina a pocos días de la llegada del papa León XIV al país y planteó la necesidad de generar más oportunidades de empleo, participación ciudadana y asistencia para los sectores más postergados.

"Es una Argentina que padece necesidades y que busca el camino", expresó el religioso en declaraciones radiales. En ese sentido, advirtió que existen "sectores muy postergados que necesitan una mano más grande" y destacó la importancia de fortalecer las políticas y acciones destinadas a acompañarlos.

Braida valoró el trabajo de las organizaciones que desarrollan tareas solidarias para asistir a las personas que atraviesan mayores dificultades, aunque remarcó que esa ayuda debe complementarse con herramientas que permitan una participación activa en la sociedad. "El desarrollo requiere la promoción humana", sostuvo, y vinculó ese objetivo con la posibilidad de acceder a un empleo.

En la misma línea, consideró necesario avanzar hacia "una democracia más participativa que involucre a todos" y señaló que la justicia social debe entenderse como una responsabilidad colectiva. "La justicia social nos habla de oportunidades para todos y también nos habla de un compromiso de todos", afirmó.

Consultado sobre la próxima visita del papa León XIV, prevista para el domingo 8 de noviembre, el titular de la Pastoral Social destacó que "el Papa viene para todos los argentinos". Por ese motivo, sostuvo que la convocatoria está abierta tanto a creyentes como a personas que no profesan una religión y a ciudadanos de distintas ideologías políticas.

Por último, contó que desde La Rioja se están organizando viajes para participar de las actividades previstas durante la visita, mientras que quienes no puedan trasladarse se preparan para seguir las celebraciones en comunidad. "Recibir en comunidad el mensaje también nos ayuda", concluyó.