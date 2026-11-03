Tragedia en el fútbol español: murió un jugador tras un fuerte golpe en pleno partido

La muerte del delantero español Jesús de Miguel, de 30 años, conmocionó al mundo del fútbol. El jugador del CD Tenerife falleció este martes luego de sufrir un paro cardiorrespiratorio durante el encuentro frente al FC Andorra, por la Segunda División de España, tras un fuerte choque con el arquero rival, Jesús Owono.

El episodio ocurrió en el minuto 98 del partido, que estaba igualado 2-2 y se disputaba en el estadio Heliodoro Rodríguez López. En una de las últimas jugadas, De Miguel avanzó hacia el área rival y fue a disputar una pelota aérea. Owono salió de su arco para anticiparlo, pero no alcanzó a conectar el balón y terminó impactando con su rodilla en el pecho del delantero, que cayó inconsciente sobre el campo de juego.

La gravedad de la situación provocó la inmediata intervención de los cuerpos médicos. Mientras los futbolistas de ambos equipos reclamaban asistencia, el personal sanitario realizó maniobras de reanimación cardiopulmonar durante varios minutos. El árbitro, Pérez Hernández, expulsó al arquero del Andorra por la acción.

Luego de recuperar el pulso y la respiración autónoma, De Miguel fue retirado en camilla y trasladado en una ambulancia al Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, donde quedó internado en la Unidad de Cuidados Intensivos. En un primer comunicado, el Tenerife informó que el futbolista se encontraba "estable, dentro de la gravedad". Sin embargo, posteriormente comunicó que su estado neurológico había empeorado.

El club confirmó su fallecimiento durante la mañana de este martes, a las 8, a través de un comunicado en el que expresó su profundo dolor por la pérdida del jugador.

"Rotos de dolor, con un nudo en la garganta y sin poder creer que esto sea verdad, desde el CD Tenerife comunicamos el trágico fallecimiento, este martes, día 3 de noviembre de 2026, a las 8:00, de Jesús de Miguel Alameda", señaló la institución.

En el mismo mensaje, el club manifestó su acompañamiento a la familia y a los seres queridos del delantero, y transmitió el pedido de sus allegados de respetar su privacidad en este difícil momento.

El encuentro, que terminó suspendido cuando restaban poco más de dos minutos para el final, quedó marcado por el dramático episodio. La acción también abrió interrogantes sobre la responsabilidad del arquero Owono. En su informe, el árbitro describió que el guardameta fue "bruscamente con su pierna en alto sobre un adversario con uso de fuerza excesiva cuando el balón estaba en disputa".

La expulsión corresponde al ámbito disciplinario deportivo y no determina por sí misma la existencia de un delito. Una eventual responsabilidad judicial dependerá de las investigaciones correspondientes, que deberán establecer las circunstancias del impacto y la causa médica del fallecimiento, así como si existió una relación entre ambos hechos.