Las reservas del Banco Central cayeron US$148 millones y el dólar mayorista marcó un récord

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) cerró este martes 3 de noviembre su segunda jornada consecutiva sin comprar dólares en el mercado oficial de cambios, en un contexto de mayor demanda de divisas. Además, las reservas internacionales registraron una caída de US$148 millones, mientras que el dólar mayorista alcanzó un nuevo récord nominal.

La autoridad monetaria comenzó noviembre sin incorporar dólares y acumula cinco ruedas sin compras en las últimas siete jornadas. Este comportamiento contrasta con lo ocurrido durante octubre, cuando el BCRA había adquirido US$1.395 millones, luego de una serie de 19 intervenciones consecutivas con saldo positivo.

Las reservas se mantienen por encima de los US$50.000 millones

Según los datos de la jornada, las reservas brutas del Banco Central descendieron hasta US$50.293 millones, tras registrar una disminución diaria de US$148 millones.

Sin embargo, la caída no estuvo vinculada exclusivamente con la ausencia de compras oficiales. La baja del 1% en la cotización del oro tuvo un impacto negativo estimado en US$75 millones, aproximadamente la mitad de la reducción registrada.

En lo que va de 2026, las compras acumuladas de divisas por parte del BCRA alcanzan los US$15.963 millones.

El dólar mayorista alcanzó un nuevo máximo

La falta de compras del Banco Central coincidió con una nueva suba del tipo de cambio oficial.

El dólar mayorista aumentó $5,50 y cerró en $1.551, un nuevo máximo histórico nominal. De esta manera, acumuló un incremento de $17 durante las dos primeras jornadas de noviembre.

Durante la rueda, la cotización llegó a tocar los $1.552, antes de retroceder levemente hacia el cierre.

En tanto, el dólar blue se mantuvo estable en $1.565, mientras que el dólar MEP retrocedió a $1.560,24 y el contado con liquidación (CCL) avanzó hasta $1.658,16.

Mayor demanda de dólares

De acuerdo con la información del mercado, el aumento de la demanda privada de divisas redujo el excedente disponible para que el Banco Central continuara acumulando reservas.

Durante la jornada se negociaron US$472,3 millones en el mercado de contado, por encima de los US$381,3 millones del lunes. Sin embargo, ese mayor volumen de operaciones no se tradujo en compras por parte de la autoridad monetaria.

La atención del mercado estará puesta ahora en si el Banco Central logra retomar la adquisición de dólares durante las próximas jornadas, en un escenario de mayor demanda de cobertura cambiaria.

Entre los factores que podrían contribuir a mejorar la oferta de divisas hacia fin de año aparecen la liquidación de la cosecha de trigo, los ingresos del sector energético y posibles desembolsos de financiamiento privado y provincial.