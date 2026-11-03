Se reanuda el juicio por la desaparición de Loan con nuevos testimonios

El juicio por la desaparición de Loan Danilo Peña, el niño que fue visto por última vez el 13 de junio de 2024 en la localidad correntina de 9 de Julio, se reanudará este miércoles con una nueva audiencia en la que está prevista la declaración de policías y peritos que participaron en distintas instancias de la investigación.

Según confirmaron fuentes judiciales a la Agencia Noticias Argentinas, durante la jornada prestarán testimonio ocho personas: Marilú Vásquez, perito auxiliar en Odorología Forense de la Policía de Salta; Tamara Muniagurria, licenciada en Criminalística de la Policía de Corrientes; Sergio Montenegro, suboficial de la Policía Federal; Uriel Rossi y Fernando Lobo, integrantes de la División Unidad Búsqueda de Evidencias de la PFA; Walter Emanuel Sosa, agente de la División Pericias Tecnológicas de esa fuerza; Ricardo Chevarlazk, médico legista de la División Medicina Legal de la Policía Federal; y Verónica Reyes, sargento de la Policía de Salta.

Por otra parte, las partes desistieron de la declaración de Hernán Paul Alfonso, otro efectivo que había sido convocado. Además, todavía resta resolver la situación de otros testigos citados para el debate.

Hasta el momento, cuatro de los siete imputados en el expediente principal ya declararon ante el tribunal: la ex funcionaria municipal María Victoria Caillava; la tía del niño, Laudelina Peña; su ex esposo, Antonio Bernardino Benítez; y el ex comisario de 9 de Julio, Walter Maciel.

En una causa paralela, también se encuentran imputadas diez personas por hechos vinculados al presunto entorpecimiento de la investigación, entre ellas acusaciones por usurpación de títulos y privación ilegítima de la libertad. Los señalados son Federico Rossi Colombo, Nicolás Gabriel "El Americano" Soria, Elizabeth Cutaia, Alan Cañete, Delfina Taborda, Pablo Noguera, Pablo Núñez, Valeria López, Verónica Machuca Yuni y Leonardo Rubio.

Loan permanece desaparecido desde hace más de dos años, luego de haber sido visto por última vez en junio de 2024.