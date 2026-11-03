El programa Eco Canje continúa en noviembre con ocho jornadas

La Municipalidad de Santo Tomé dio a conocer el cronograma de Eco Canje para noviembre, que contempla ocho jornadas en diferentes espacios de la ciudad. Las actividades se realizarán los martes por la tarde, de 15 a 17, y los viernes por la mañana, de 9 a 11.

A través de este programa, los vecinos pueden acercar materiales reciclables y recibir a cambio un plantín o semillas, en el marco de una iniciativa que busca fomentar la separación de residuos y la recuperación de materiales.

De acuerdo con el cronograma difundido, las jornadas de noviembre serán las siguientes:

Martes 3 de noviembre , de 15 a 17: Vecinal 7 de Marzo (Derqui 1895).

Viernes 6 de noviembre , de 9 a 11: Plaza del Árbol (Salta y Lisandro de la Torre).

Martes 10 de noviembre , de 15 a 17: Vecinal Adelina Oeste (Pje. Leiva 4853).

Viernes 13 de noviembre , de 9 a 11: Plaza Lourdes (Roque Sáenz Peña 4300).

Martes 17 de noviembre , de 15 a 17: Plaza 2 de Abril (Tomás Lubary y Candioti).

Viernes 20 de noviembre , de 9 a 11: Plaza de los Regadores (Lisandro de la Torre y 3 de Febrero).

Martes 24 de noviembre , de 15 a 17: Plaza Libertad (Avellaneda al 2100).

Viernes 27 de noviembre, de 9 a 11: Plaza Tessio (Balcarce y Mitre).

En las jornadas se recibirán papel, cartón, metales, vidrio, plásticos, ecobotellas y aceite vegetal usado, que deberá entregarse en botellas plásticas de hasta dos litros. Desde el Municipio recordaron que los materiales deben estar limpios, secos y separados por tipo.

Para realizar consultas, se encuentra disponible el teléfono 342 546 2862. Además, se informó que las jornadas previstas en espacios abiertos serán suspendidas en caso de lluvia.