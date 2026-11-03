Sociedad — 03.11.2026 —
El programa Eco Canje continúa en noviembre con ocho jornadas
Las actividades se realizarán los martes por la tarde y los viernes por la mañana en distintos puntos de la provincia. Se recibirán papel, cartón, vidrio, plásticos, metales y otros materiales reciclables.
La Municipalidad de Santo Tomé dio a conocer el cronograma de Eco Canje para noviembre, que contempla ocho jornadas en diferentes espacios de la ciudad. Las actividades se realizarán los martes por la tarde, de 15 a 17, y los viernes por la mañana, de 9 a 11.
A través de este programa, los vecinos pueden acercar materiales reciclables y recibir a cambio un plantín o semillas, en el marco de una iniciativa que busca fomentar la separación de residuos y la recuperación de materiales.
De acuerdo con el cronograma difundido, las jornadas de noviembre serán las siguientes:
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Martes 3 de noviembre, de 15 a 17: Vecinal 7 de Marzo (Derqui 1895).
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Viernes 6 de noviembre, de 9 a 11: Plaza del Árbol (Salta y Lisandro de la Torre).
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Martes 10 de noviembre, de 15 a 17: Vecinal Adelina Oeste (Pje. Leiva 4853).
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Viernes 13 de noviembre, de 9 a 11: Plaza Lourdes (Roque Sáenz Peña 4300).
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Martes 17 de noviembre, de 15 a 17: Plaza 2 de Abril (Tomás Lubary y Candioti).
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Viernes 20 de noviembre, de 9 a 11: Plaza de los Regadores (Lisandro de la Torre y 3 de Febrero).
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Martes 24 de noviembre, de 15 a 17: Plaza Libertad (Avellaneda al 2100).
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Viernes 27 de noviembre, de 9 a 11: Plaza Tessio (Balcarce y Mitre).
En las jornadas se recibirán papel, cartón, metales, vidrio, plásticos, ecobotellas y aceite vegetal usado, que deberá entregarse en botellas plásticas de hasta dos litros. Desde el Municipio recordaron que los materiales deben estar limpios, secos y separados por tipo.
Para realizar consultas, se encuentra disponible el teléfono 342 546 2862. Además, se informó que las jornadas previstas en espacios abiertos serán suspendidas en caso de lluvia.