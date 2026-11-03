Recuperaron lo robado en la barbería de calle Alberdi y aprehendieron a dos jóvenes

Por Santotomealdía

La Policía recuperó parte de los elementos robados de una barbería ubicada en calle Alberdi al 2600, en la zona sur de Santo Tomé, y aprehendió a dos jóvenes de 19 y 22 años que estarían vinculados con el hecho ocurrido durante la madrugada del lunes.

El procedimiento fue realizado por personal del Comando Radioeléctrico alrededor de las 13.30 del mismo lunes, luego de un aviso recibido por la central de emergencias que alertaba sobre la posible presencia de objetos sustraídos en una vivienda de calle Batalla de San Lorenzo al 3800.

Según informó la Policía, una mujer que se encontraba en el lugar indicó que en el sector posterior del terreno, donde residiría un familiar, podría haber elementos relacionados con el robo. A partir de esa información, los efectivos realizaron una requisa y encontraron una bicicleta rodado 29, de color negro y marca Cool, y un televisor LED de 32 pulgadas marca Hitachi, cuyas características coincidían con las de los objetos denunciados como sustraídos.

Uno de los elementos robados de la barbería es un TV led de 32 pulgadas.

Además, secuestraron prendas de vestir similares a las que se observan en las imágenes de las cámaras de seguridad del comercio y una barra metálica que habría sido utilizada para provocar la rotura de la vidriera.

Como resultado del procedimiento, dos jóvenes de 19 y 22 años fueron aprehendidos en el marco de una causa por robo calificado. Ambos quedaron vinculados a la investigación del hecho.