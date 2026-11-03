Murió Guillermo Eschoyez, exconcejal y referente del Partido Demócrata Progresista

Falleció Guillermo Eschoyez, histórico dirigente del Partido Demócrata Progresista (PDP) de nuestra ciudad, quien tuvo una extensa trayectoria política como concejal y fue candidato a intendente en varias oportunidades. Su muerte, conocida en las últimas horas, generó pesar entre dirigentes y militantes de esa fuerza política.

El concejal Sebastián Iglesias lo recordó como una figura fundamental en su formación política y en la de numerosos jóvenes que comenzaron a militar en el PDP a fines de la década de 1990. En diálogo con Nova al Día, expresó su tristeza por la noticia y destacó el acompañamiento que Eschoyez brindó a las nuevas generaciones.

“Fue muy importante para mí como mentor, para toda esa juventud del PDP. Siempre nos apoyaba y trabajábamos juntos en proyectos”, recordó Iglesias, quien integró la juventud partidaria entre 1998 y 1999.

El actual concejal también destacó el perfil político de Eschoyez, a quien describió como un dirigente que privilegiaba el diálogo, la búsqueda de acuerdos y el trabajo en los barrios, incluso cuando su partido ocupaba un lugar en la oposición. “Siempre fue un mediador constante, constructivo, apelando a la racionalidad, a trabajar por la gente, a pensar en la gente”, señaló.

Iglesias recordó además la cercanía que Eschoyez mantenía con los vecinos. “No había lugar donde íbamos con Guillermo y no lo recibieran de la mejor manera. Si se tenía que sentar en el suelo, se sentaba; si se tenía que arremangar, se arremangaba”, expresó.

“Es un día muy triste para todo el PDP, porque se fue una gran persona y un gran dirigente”, concluyó Iglesias, al despedir a quien consideró uno de sus principales referentes políticos.