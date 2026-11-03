ASSA prevé hacerse cargo del servicio de agua y cloacas el 1º de julio de 2027

Por Santotomealdía



Aguas Santafesinas SA (ASSA) prevé hacerse cargo del servicio de agua potable y cloacas de nuestra ciudad a partir del 1º de julio de 2027. Así lo anticipó Pablo Tubio, gerente de Comunicación de la empresa, durante una entrevista realizada este martes en Nova al Día. El representante de ASSA aclaró que se trata de una fecha tentativa, sujeta al avance de las negociaciones, y señaló que el objetivo es firmar el convenio entre la empresa, la Provincia y el Municipio antes de que termine este año.

Tubio confirmó que, durante el próximo verano y hasta que se concrete el traspaso, la prestación del servicio continuará bajo responsabilidad de la Municipalidad. Además, advirtió que la incorporación a ASSA no resolverá de inmediato los problemas de abastecimiento: “El servicio va a comenzar a mejorar cuando Aguas Santafesinas tome el servicio, pero va a ser algo paulatino, va a llevar su tiempo”, explicó.

Las declaraciones se produjeron después de la reunión que autoridades de ASSA y funcionarios provinciales mantuvieron con el intendente Miguel Weiss Ackerley en la Intendencia. El encuentro forma parte de las gestiones iniciadas tras la aprobación de la ordenanza municipal que autoriza el proceso de traspaso, sancionada por el Concejo el 13 de octubre y promulgada días después.

Según detalló Tubio, un equipo integrado por representantes de ASSA, la Secretaría de Agua del Ministerio de Obras Públicas provincial y funcionarios municipales está evaluando el estado de la infraestructura, las inversiones necesarias, la situación comercial y financiera y las diferencias tarifarias. El objetivo es completar ese trabajo durante noviembre y los primeros días de diciembre para alcanzar un acuerdo entre las partes. “La idea es llegar a máximo mediados de diciembre con un estudio específico de todos los temas”, indicó.

El representante de ASSA explicó que, si se firma el convenio en diciembre, durante el primer semestre de 2027 se trabajará en las acciones más urgentes para preparar la incorporación del servicio. No obstante, insistió en que las obras y mejoras de fondo demandarán mucho más tiempo. Para ello, la empresa prevé elaborar un plan director con una proyección de 20 años, que permita establecer las inversiones y ampliaciones necesarias para mejorar progresivamente la cobertura de agua potable y cloacas.

“Es un proceso que va a ser largo, muy largo”, remarcó Tubio. En ese sentido, sostuvo que la planificación deberá contemplar el crecimiento de nuestra ciudad y las necesidades futuras de infraestructura, con objetivos de cobertura a largo plazo. Por último, consultado sobre el proyecto de un acueducto metropolitano vinculado con los desarrollos privados en el DUE 23, Tubio señaló que la iniciativa continúa en estudio y todavía no hay definiciones confirmadas. “Es un proyecto muy interesante y muy importante tanto para la ciudad como para la región, pero no te puedo dar precisiones todavía”, concluyó.