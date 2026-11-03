ASTEOM mantiene el estado de alerta, pero suspendió las medidas hasta el miércoles

Por Santotomealdía



ASTEOM resolvió este martes suspender las medidas gremiales hasta la reunión prevista para el miércoles con el intendente, aunque mantiene el estado de alerta. La decisión fue tomada en una asamblea en la que los trabajadores analizaron los resultados del encuentro del lunes con el Ejecutivo municipal.

El gremio advirtió que, si no obtiene respuestas concretas, retomará las medidas el jueves, con la posibilidad de extender las asambleas a todas las dependencias municipales. En una entrevista con nuestro medio, el dirigente Gabriel Benassi sostuvo que los trabajadores necesitan comprobar que los compromisos comienzan a cumplirse y que ya no están dispuestos a aceptar nuevas promesas.

Entre las respuestas que ASTEOM espera para este miércoles se encuentra la documentación que acredite la compra de 20 cubiertas para vehículos municipales, cuya entrega fue anunciada para la próxima semana.

También continúa el reclamo por la reincorporación de los 15 trabajadores cuyos contratos no fueron renovados, así como el pedido de que no se produzcan nuevas desvinculaciones. “Sobre la base de una promesa no podemos ya levantar ninguna medida”, remarcó Benassi.

El dirigente también manifestó su preocupación por las dificultades económicas del Municipio. Si bien está previsto que los salarios se abonen este jueves, advirtió que, si la situación no mejora, el gremio considera necesario que la Provincia, el senador departamental y el Concejo Municipal participen en la búsqueda de soluciones para evitar una crisis mayor.

La reunión con el intendente está prevista para este miércoles después del mediodía, en un horario todavía por confirmar. De sus resultados dependerá la continuidad de la suspensión de las medidas.