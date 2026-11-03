Milei ratificó su respaldo a Israel: “No es un capricho personal”

El presidente Javier Milei ratificó el respaldo de Argentina a Israel y aseguró que esa posición no responde a una preferencia personal, sino a una identificación con los valores que, según su visión, representa ese país. Lo hizo durante un acto organizado por la Coalición Latina por Israel, en el que también cuestionó a quienes reclaman sanciones contra el gobierno israelí.

“No defendemos a Israel por un capricho personal del presidente de la Nación, sino porque hoy es el baluarte de nuestros valores en el mundo frente a quienes quieren destruirnos”, afirmó Milei durante su discurso en la denominada Noche de la Celebración por Israel, realizada el lunes 2 de noviembre.

Críticas a los pedidos de sanciones

Durante su intervención, el mandatario defendió la posición del gobierno argentino frente al conflicto que involucra a Israel y cuestionó a los sectores que promueven medidas de presión contra ese país por sus operaciones militares.

“Cuando Israel lucha por su supervivencia, piden sanciones, embargos y limitaciones”, expresó.

En esa misma línea, Milei sostuvo que “quienes se meten con Israel se meten con todo Occidente”, al presentar el respaldo argentino como parte de una postura política y cultural más amplia.

Las declaraciones ratifican el alineamiento que el Presidente mantiene con el gobierno israelí y su rechazo a las propuestas de sanciones internacionales.

La felicitación a Netanyahu

En otro tramo del discurso, Milei se refirió a las recientes elecciones legislativas en Israel y felicitó al primer ministro Benjamín Netanyahu por los resultados obtenidos.

“Quiero aprovechar para felicitar a mi amigo ‘Bibi’ Netanyahu por el resultado obtenido en las últimas elecciones de Israel”, manifestó.

El mandatario argentino también consideró que Israel necesita consolidar un liderazgo “fuerte y representativo” para afrontar los desafíos de la nueva etapa política.

Según los resultados consignados en la información difundida, el bloque de Netanyahu obtuvo 53 de los 120 escaños del Parlamento israelí, la mayor cantidad entre las fuerzas participantes, aunque no alcanzó la mayoría necesaria para formar gobierno por sí solo.

De esta manera, Milei volvió a expresar públicamente su apoyo a Israel y a Netanyahu, en un discurso en el que vinculó la política exterior argentina con su interpretación de los valores occidentales.