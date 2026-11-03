Cristina Kirchner no descartó volver a ser candidata: “Cuando recupere mis derechos, ¿por qué no?”

Cristina Fernández de Kirchner no descartó volver a presentarse como candidata en el futuro, pese a la condena judicial que actualmente le impide ejercer cargos públicos. En su primera entrevista desde que comenzó a cumplir prisión domiciliaria, concedida al diario estadounidense The Washington Post, la expresidenta respondió “Cuando recupere mis derechos políticos, ¿por qué no?” al ser consultada sobre la posibilidad de competir nuevamente por la Presidencia.

Durante la conversación, Cristina Kirchner también pronosticó una derrota de Donald Trump en las elecciones legislativas que se celebran este martes en Estados Unidos y analizó la situación política argentina. La exmandataria cuestionó al gobierno de Javier Milei, reconoció errores de la última gestión del Frente de Todos y expresó su expectativa de que el peronismo vuelva al poder.

Una posible candidatura y el reclamo ante la ONU

La expresidenta cumple una condena de seis años de prisión domiciliaria, tras la sentencia en la causa Vialidad, que también incluye su inhabilitación para ejercer cargos públicos.

En la entrevista, ratificó su inocencia y volvió a cuestionar el funcionamiento de la Justicia argentina. “Dígame dónde puse el dinero. Porque, sinceramente, si lo hubiera robado, no estaría en la cárcel. Sería libre, porque habría podido comprar al sistema judicial argentino, que es corrupto”, afirmó.

Su defensa, encabezada en el plano internacional por el abogado brasileño Rafael Valim, presentó un reclamo ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU para que examine su situación judicial y determine si se vulneraron sus derechos.

Según explicó Valim, el organismo puede pronunciarse sobre posibles violaciones de derechos, aunque no tiene facultades para revocar directamente las sentencias de los tribunales argentinos.

Su pronóstico sobre Trump y las críticas a Milei

Al referirse a las elecciones de medio término en Estados Unidos, Cristina Kirchner anticipó un resultado adverso para el presidente republicano.

“Paradójicamente, el hombre que ha hecho todo lo posible para ayudar a los gobiernos de derecha a ganar en América Latina perderá las elecciones en su propio país”, sostuvo.

Sobre la política argentina, la expresidenta consideró que el descontento social que favoreció el triunfo de Javier Milei podría terminar afectando a su propio gobierno.

“Ahora muchos argentinos están frustrados porque sus vidas no han mejorado, su dinero no les alcanza hasta fin de mes”, afirmó, al cuestionar las políticas de la actual administración.

Sin embargo, también realizó una autocrítica sobre el último gobierno del Frente de Todos. Según expresó, durante esa gestión “se produjo un colapso en la cultura laboral”, al considerar que se había generado una percepción de desigualdad entre los ingresos de quienes trabajaban y los de quienes recibían asistencia estatal.

De cara al futuro, manifestó su confianza en una recuperación electoral del peronismo. “La historia no se escribe en línea recta. Hay avances y retrocesos. Pero el pueblo siempre vuelve”, señaló.

Cómo transcurre su prisión domiciliaria

La entrevista también abordó la rutina de la expresidenta en su domicilio de San José 1111, en la ciudad de Buenos Aires.

Según relató, realiza actividad física varias veces por semana y estudia inglés y chino, actividades con las que busca mantenerse activa durante el cumplimiento de su condena.

También recordó un consejo que recibió del presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva durante una visita: “Hacé ejercicio y no te deprimas”.

Cristina Kirchner aseguró que intenta sostener sus actividades y reiteró su interpretación política de la condena. “Sé por qué estoy aquí: por lo que represento, por el gobierno que construimos y por mi negativa a someterme a los poderes establecidos”, expresó.

Sus declaraciones se conocen mientras continúa el trámite de su presentación ante el organismo de derechos humanos de Naciones Unidas y se abre el debate sobre el escenario político argentino de cara a las elecciones presidenciales de 2027.