Unión ya sabe cuándo jugará su última chance para meterse en los octavos de final

La Liga Profesional confirmó el cronograma de la última fecha del Torneo Clausura y Unión ya sabe cuándo afrontará su partido decisivo en busca de la clasificación a los octavos de final. El equipo de Leonardo Madelón recibirá a Vélez el viernes 6 de noviembre, desde las 19, en el estadio 15 de Abril.

El encuentro se jugará en simultáneo con otros dos compromisos de la Zona A que también tendrán incidencia directa en la definición de los puestos de clasificación: San Lorenzo-Platense e Independiente-Deportivo Riestra. De esta manera, los equipos que todavía mantienen posibilidades de avanzar a los playoffs disputarán sus partidos al mismo tiempo.

El panorama para el Tatengue es exigente. Unión llega a la última jornada en el décimo puesto, con 18 puntos, y necesita ganar para sostener sus chances de meterse entre los ocho mejores de la zona. Sin embargo, no dependerá únicamente de su resultado: también deberá estar atento a lo que suceda en los otros encuentros.

En el partido entre San Lorenzo y Platense, le servirá que el Ciclón no consiga los tres puntos, es decir, un empate o una victoria del Calamar. Por su parte, en Independiente-Deportivo Riestra, necesitará que el conjunto visitante se quede con el triunfo.

Además, Unión estará pendiente de lo que ocurra el sábado 7 de noviembre, cuando Gimnasia de Mendoza enfrente a Independiente Rivadavia desde las 15. Para que el escenario lo favorezca, el equipo mendocino deberá perder su partido.

Así, el conjunto rojiblanco tendrá una última jornada en la que estará obligado a sumar de a tres ante Vélez y, al mismo tiempo, esperar una combinación de resultados que le permita alcanzar uno de los lugares disponibles para los octavos de final.

Así se jugará la fecha 16 del Torneo Clausura

Jueves 5 de noviembre

15.00: Aldosivi – River (Zona B).

19.15: Gimnasia – Belgrano (Zona B).

Viernes 6 de noviembre

15.00: Barracas Central – Racing (Zona B).

19.00: San Lorenzo – Platense (Zona A).

19.00: Independiente – Deportivo Riestra (Zona A).

19.00: Unión – Vélez (Zona A).

22.00: Tigre – Sarmiento (Zona B).

22.00: Banfield – Atlético Tucumán (Zona B).

Sábado 7 de noviembre

15.00: Gimnasia de Mendoza – Independiente Rivadavia (Interzonal).

15.00: Talleres – Estudiantes (Zona A).

17.30: Argentinos Juniors – Huracán (Zona B).

17.30: Rosario Central – Estudiantes de Río Cuarto (Zona B).

17.30: Boca – Defensa y Justicia (Zona A).

Domingo 8 de noviembre