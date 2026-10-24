Encontraron un auto con pedido de secuestro y trasladaron a un hombre

Un procedimiento policial realizado en Santo Tomé terminó con el secuestro de un automóvil que tenía un pedido de captura vigente y la aprehensión de un hombre de 35 años que aseguró haberlo comprado apenas una semana antes.

El operativo se llevó a cabo durante la tarde en la zona de López y Planes y 3 de Febrero, donde personal del Comando Radioeléctrico intervino a partir de un aviso recibido a través de la Central de Emergencias 911.

Al llegar al lugar, los agentes entrevistaron a un hombre de 35 años que manifestó ser el propietario de un automóvil Volkswagen y explicó que lo había adquirido aproximadamente una semana antes.

Sin embargo, al realizar la consulta de los datos identificatorios del vehículo, los efectivos constataron que sobre el rodado pesaba un pedido de secuestro vigente.

Ante esa situación, el hombre fue aprehendido y trasladado a la Comisaría 12.ª, luego de ser sometido al correspondiente examen médico legal. El automóvil, en tanto, quedó secuestrado y a disposición de las autoridades para continuar con las actuaciones.

Un hombre fue trasladado a la Comisaría 12da. en calidad de aprehendido.

La intervención quedó encuadrada inicialmente como un caso de presunto encubrimiento, aunque la situación del hombre y las circunstancias en las que adquirió el vehículo deberán ser determinadas en el marco de la investigación.