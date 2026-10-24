Colón visita a Ciudad de Bolívar en una prueba clave para sus aspiraciones

Colón afrontará este sábado una visita clave para sus aspiraciones de terminar la etapa regular en el cuarto puesto de la Zona A de la Primera Nacional. Desde las 21, el Sabalero se medirá con Ciudad de Bolívar en el estadio Municipal Eva Perón, por la fecha 35 del campeonato. El encuentro será arbitrado por Lucas Cavallero y se podrá ver por LPF Play.

El equipo dirigido por Iván Delfino llega a esta instancia con la necesidad de sumar de a tres para seguir en carrera por ese cuarto lugar, una posición que puede resultar determinante de cara al Reducido. Finalizar en esa ubicación le permitiría contar con ventaja deportiva en las instancias de definición, por lo que cada punto que consiga en las fechas finales adquiere especial importancia.

La misión, sin embargo, no será sencilla. Colón deberá afrontar nuevamente uno de los escenarios que más le costaron durante la temporada: jugar fuera de Santa Fe. El rendimiento como visitante fue una de las principales dificultades del equipo a lo largo del año y, en este tramo decisivo, deberá encontrar respuestas para no dejar puntos en el camino.

Además, el Sabalero se encontrará con un rival que atraviesa un gran momento. Ciudad de Bolívar acumula cuatro victorias consecutivas y llega con la confianza en alza, convertido en uno de los equipos más competitivos de este tramo final del torneo.

Delfino se la juega con cambios

Para el partido de esta noche, Delfino prepara tres modificaciones respecto del último encuentro. Facundo Castet ingresaría por Sebastián Olmedo, Federico Lértora reemplazaría a Matías Muñoz y Franco García ocuparía el lugar de Darío Sarmiento.

Los cambios buscan darle al equipo mayor solidez, pero también mejorar su producción ofensiva, uno de los aspectos que más dificultades le generó durante la temporada. El dato es elocuente: en sus últimas dos presentaciones fuera de casa, Colón apenas consiguió dos remates al arco, una muestra de los problemas que tuvo para generar situaciones de peligro lejos de Santa Fe.

Con el Reducido cada vez más cerca, el Sabalero necesita cambiar esa tendencia y conseguir un resultado que le permita sostenerse en la pelea por el cuarto lugar.

De no mediar cambios de último momento, Colón formaría con Tomás Giménez; Mauro Pinipil, Nicolás Thaller, Federico Rasmussen y Facundo Castet; Franco García, Federico Lértora, Agustín Toledo e Ignacio Lago; Julián Marcioni y Alan Bonansea.

Ciudad de Bolívar llega en racha

El conjunto local será un desafío importante para Colón. Dirigido por Diego Funes, Ciudad de Bolívar ganó sus últimos cuatro partidos y buscará prolongar esa seguidilla ante uno de los equipos de mayor peso de la categoría.

Arnaldo González será baja y el cuerpo técnico todavía debe definir quién ocupará su lugar. Brian Quintana y Tomás Guiacobini aparecen como las alternativas para completar el equipo.

La probable formación del conjunto bonaerense es Agustín Rufinetti; Agustín Paredes, Santiago Navarro, Elías Martínez y Federico Peralta; Facundo Mucignat, Nahuel Yeri, Alex Díaz, Tomás Guiacobini o Brian Quintana, Maximiliano Gutiérrez; Guillermo Sánchez.

Todo está listo para un partido que puede resultar determinante en la pelea de Colón por llegar al cuarto puesto, en una etapa del campeonato en la que cada punto empieza a tener un peso especial pensando en el Reducido.