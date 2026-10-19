El Jardín Municipal abrió la inscripción para reemplazos de Psicopedagogía

El Jardín Municipal "Domingo Faustino Sarmiento" abrió la inscripción de antecedentes para conformar el Orden de Mérito de Aspirantes a Reemplazos de Psicopedagogía correspondiente al ciclo lectivo 2027. La convocatoria está dirigida a profesionales que cuenten con título habilitante y matrícula profesional vigente para desempeñarse en el Nivel Inicial.

Las personas interesadas podrán retirar los formularios de inscripción desde este lunes 19 y hasta el viernes 23 de octubre, mientras que la presentación de las carpetas y legajos se extenderá hasta el viernes 6 de noviembre.

Tanto el retiro de los formularios como la entrega de la documentación deberán realizarse de manera presencial en la sede de la institución, ubicada en Crespo 2911, de lunes a viernes, entre las 9 y las 11.30.

Para participar de la convocatoria, los aspirantes deberán presentar una carpeta legajo que incluya el formulario de inscripción completo y firmado, fotocopias del DNI, título profesional y certificado analítico habilitante, además de la constancia vigente de matrícula profesional expedida por el Colegio de Psicopedagogos de Santa Fe y un certificado de antecedentes penales actualizado.

También podrán incorporarse certificaciones correspondientes a cursos, capacitaciones, postítulos y otros antecedentes relacionados con la función, así como documentación que permita acreditar experiencia profesional y trayectoria en el ámbito educativo, especialmente en el Nivel Inicial. La documentación deberá estar autenticada, foliada y ordenada cronológicamente, de acuerdo con las bases de la convocatoria.

Las funciones del cargo

El trabajo de Psicopedagogía en la institución contempla el acompañamiento de las trayectorias educativas de los niños, con especial atención a la detección temprana de posibles dificultades de aprendizaje y al desarrollo de estrategias que favorezcan la inclusión y la participación dentro del ámbito escolar.

Entre las tareas previstas se encuentran el acompañamiento técnico e interdisciplinario, la orientación a docentes y familias y la articulación con los equipos directivos, profesionales e instituciones vinculadas con la educación y el desarrollo integral de las infancias.

El puesto requiere además disponibilidad horaria flexible para desarrollar actividades tanto en el turno mañana como en el turno tarde, ya sea en la sede del jardín o en su anexo, de acuerdo con las necesidades del servicio educativo.

Para realizar consultas sobre los requisitos, la documentación y las condiciones de inscripción, los interesados pueden acercarse al Jardín Municipal "Domingo Faustino Sarmiento", en Crespo 2911, o comunicarse al teléfono (0342) 4742871.