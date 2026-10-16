La Selección argentina busca rivales para noviembre: Uruguay y Costa Rica aparecen en el radar

La Selección argentina busca rivales para la última fecha FIFA del año y Uruguay y Costa Rica aparecen como posibles adversarios para los amistosos de noviembre, luego de que se cayera la gira por Asia en la que el equipo de Lionel Scaloni tenía previsto enfrentar a Arabia Saudita e India.

De acuerdo con las primeras versiones, el conjunto nacional jugaría el sábado 14 de noviembre ante Uruguay y el martes 17 frente a Costa Rica. Si bien todavía no se confirmaron oficialmente las sedes, la Bombonera y el estadio Mario Alberto Kempes, de Córdoba, aparecen como posibles escenarios para los encuentros.

El cambio de planes de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) obligó a buscar nuevas alternativas para completar la última ventana internacional del año. En un primer momento, se había evaluado disputar dos partidos frente a Uruguay, con un encuentro en Buenos Aires y otro en una sede del interior, como Rosario o Córdoba.

Sin embargo, en las últimas horas, medios costarricenses informaron que Costa Rica se mediría con Argentina y Ecuador durante esa fecha FIFA. De esta manera, el seleccionado centroamericano surgió como una alternativa para completar el calendario de amistosos del equipo campeón del mundo.

Los compromisos de noviembre tendrán un significado especial para la Albiceleste, ya que serían los primeros de la etapa posterior a Lionel Messi, luego de su despedida de la selección mayor frente a Benín, según la información difundida sobre su retiro del combinado nacional.

Además, los encuentros podrían ser los últimos de Scaloni al frente del equipo antes del vencimiento de su contrato. El entrenador ya inició conversaciones con Claudio Tapia, presidente de la AFA, para acordar la renovación de su vínculo.

Por el momento, la continuidad del director técnico no fue oficializada, aunque existe optimismo en ambas partes para llegar a un acuerdo. Mientras tanto, la dirigencia trabaja en la organización de los amistosos que cerrarían el calendario de la Selección en 2026.