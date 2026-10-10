"Mi posición fue clara": Echeverri defendió su voto a favor de excluir a Uliambre del Concejo de Sauce Viejo

Por Santotomealdía

La concejal Valeria Echeverri ratificó su postura a favor de la exclusión de Pedro Uliambre y respondió a las críticas que recibió luego de que el Concejo Municipal de Sauce Viejo rechazara el pedido para apartarlo de su banca. A través de una publicación en su cuenta de Instagram, compartió los fundamentos del dictamen de minoría que respaldó su voto y defendió los argumentos de su posición.

"Ante las mentiras, las descalificaciones y los intentos de confundir a los vecinos de Sauce Viejo, elijo responder con hechos y transparencia", escribió Echeverri al comienzo de su mensaje. Luego, remarcó: "Mi posición fue clara: voté a favor de la exclusión del concejal Pedro Uliambre".

En su publicación, la edil sostuvo que su análisis no estuvo centrado en una deuda sobre la que ya se había pronunciado la Justicia, sino en la responsabilidad que implica el ejercicio de la función pública y en las explicaciones que Uliambre brindó durante el tratamiento del caso en el cuerpo legislativo. Según afirmó, esas manifestaciones fueron "insuficientes y carentes de autocrítica".

El dictamen de minoría, suscripto por Echeverri y la concejal Natalia Benítez, fundamentó el pedido de exclusión en las disposiciones de la Ley Provincial N.º 14.436, particularmente en el artículo 26, inciso d), que establece una incompatibilidad para ejercer como concejal en el caso de personas condenadas por sentencia firme que mantengan deudas con el Estado sin cancelarlas.

Entre los argumentos expuestos, el documento señaló que parte de las obligaciones tributarias reclamadas correspondían al período en que Uliambre se desempeñó como presidente comunal de Sauce Viejo. También planteó que quienes participan en la sanción y el control de las normas tributarias municipales deben cumplir con las obligaciones que esas disposiciones imponen a la comunidad.

A su vez, el despacho consideró que las explicaciones del concejal sobre la gestión familiar de los pagos y las dificultades que, según indicó, encontró para regularizar la situación ante dependencias municipales no justificaban el incumplimiento. También sostuvo que el depósito realizado con posterioridad no modificaba por sí solo la valoración de la conducta que había dado origen al reclamo judicial.

Sobre esa base, el dictamen propuso declarar configurada la causal de inhabilidad y disponer la exclusión de Uliambre. Sin embargo, el Concejo rechazó el pedido por tres votos contra dos, con los votos de Carlos Piedrabuena, Daniel Hansen y Susana De Castro a favor de la continuidad del edil, mientras que Echeverri y Benítez respaldaron su apartamiento.

Al cerrar su mensaje en redes sociales, la concejal afirmó que no entrará en "el juego de las agresiones personales" y sostuvo que continuará ejerciendo su responsabilidad con "convicción, respeto y transparencia". Finalmente, dejó una frase dirigida a quienes cuestionaron su postura: "Podemos pensar distinto, pero no podemos faltar a la verdad".