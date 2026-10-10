La ciudad sin agua: crecen los reclamos y todavía no hay horario para restablecer el servicio

Por Santotomealdía

La ciudad sigue sin agua este sábado, después de más de una jornada de interrupción del abastecimiento por una avería en el acueducto Desvío Arijón. Las reservas de numerosos hogares ya se agotaron y crecen los reclamos y el malestar de los vecinos, que enfrentan dificultades para cocinar, higienizarse, utilizar los sanitarios y realizar tareas básicas de limpieza.

Aguas Santafesinas (ASSA) continúa con la reparación, pero no hay un horario confirmado para el restablecimiento del servicio. La empresa había previsto completar los trabajos este sábado, aunque todavía no informó su finalización. El problema también afecta a sectores de Sauce Viejo y, aun cuando se repare la avería, la recuperación del suministro será gradual.

La rotura se produjo en una cañería de derivación hacia una válvula del acueducto, cerca del balneario Don Roque, en Sauce Viejo. Según la Municipalidad, la pérdida alcanzaba los 300.000 litros de agua por hora. Para acceder al conducto fue necesario excavar unos cuatro metros de profundidad, en un terreno donde las lluvias y el barro complicaron el ingreso de maquinaria.

Los trabajos se interrumpieron el viernes por la noche por razones de seguridad y se retomaron este sábado. ASSA confirmó que logró acceder al sector afectado con una retroexcavadora de gran porte, pero no precisó cuándo estará terminada la reparación.

Incluso después de reparar la cañería, el agua no regresará de inmediato a todos los domicilios. Primero deberá comprobarse la efectividad de la intervención mediante una prueba hidráulica y recuperarse progresivamente la presión del acueducto, de los centros de distribución y de las redes domiciliarias. Luego comenzarán a reponerse las reservas de cada vivienda.

Por su parte, la Municipalidad informó que desde el viernes brinda asistencia para situaciones prioritarias y que habilitó una atención telefónica especial y extendida a través del 0800 555 6464, destinado a personas que atraviesen situaciones de extrema necesidad. Sin embargo, no detalló qué medidas concretas está implementando ni si existe un operativo de distribución alternativa de agua.

El Municipio reiteró que la operación y reparación del acueducto corresponden a ASSA. Mientras se espera que concluyan los trabajos, la ciudad continúa sin agua y sin certezas sobre el horario en que comenzará a normalizarse el abastecimiento.