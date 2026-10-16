La AFA sancionó a Verón y otros dirigentes de Estudiantes por los incidentes en la Supercopa Internacional

Juan Sebastián Verón fue sancionado con tres meses de suspensión por el Tribunal de Disciplina de la AFA a raíz de los incidentes registrados durante la Supercopa Internacional que Estudiantes de La Plata perdió 3-1 ante Rosario Central, en el estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero.

La misma pena recayó sobre el vicepresidente primero del club, Pascual Caiella, y el director deportivo, Marcos Angeleri, quienes quedaron alcanzados por la resolución luego de que el organismo analizara las pruebas vinculadas con los episodios ocurridos durante y después de la final.

En el caso de Verón, uno de los principales elementos considerados fue el cruce que mantuvo con el árbitro Darío Herrera, a quien increpó luego de que los jugadores de ambos equipos protagonizaran una pelea tras el tercer gol de Rosario Central. "¡Toda tuya! ¡Toda tuya!", le dijo el presidente de Estudiantes al juez, en referencia a su actuación durante el partido.

Además de las suspensiones, el Tribunal de Disciplina aplicó al club una multa equivalente a 500 entradas, estimada en unos 25 millones de pesos.

Para establecer las sanciones, el organismo que preside el escribano Fernando Mitjans se basó en distintos artículos del Código Disciplinario de la AFA. Entre los agravantes mencionó "lo bochornoso del desorden generalizado", el quiebre de la zona de exclusión del campo de juego y la "alta investidura institucional" de los dirigentes involucrados.

Sin embargo, el Tribunal también contempló una serie de atenuantes que evitaron una sanción más severa. En ese sentido, destacó que no se produjo una agresión física contra la terna arbitral, la posterior actitud de contención de los dirigentes hacia sus propios jugadores y el hecho de que Estudiantes permaneciera en el campo para participar de la ceremonia de premiación.

Los hechos analizados se produjeron después del 3-1 convertido por Julián Fernández para Rosario Central. Tras el gol, jugadores de ambos equipos se enfrentaron y hubo golpes de puño, mientras que varios suplentes de Estudiantes ingresaron al campo de juego. La disputa se extendió luego hacia el sector de acceso a los vestuarios.

En medio de los incidentes, Darío Herrera quedó en el centro de la escena. El árbitro había extraído la tarjeta roja, aunque finalmente no llegó a exhibírsela a ninguno de los protagonistas y tampoco señaló formalmente el final del encuentro en ese momento.

Mientras los dirigentes de Estudiantes se dirigían hacia los vestuarios y algunos futbolistas evaluaban no regresar al campo por su disconformidad con el arbitraje, la situación comenzó a descomprimirse. Fue entonces cuando Verón salió del vestuario y se acercó a Herrera, a quien increpó prácticamente en el centro del campo con la frase que luego quedó registrada en las imágenes del partido.

Finalmente, los jugadores de Estudiantes regresaron a la cancha y el encuentro pudo concluir, aunque el clima de tensión se mantuvo hasta la premiación. Rosario Central celebró el título frente a sus hinchas, mientras los futbolistas de Estudiantes mostraron su malestar por lo ocurrido durante la final.

Después del episodio con Herrera, Verón había relativizado el cruce y aseguró que simplemente había felicitado al árbitro: "Dirigió muy bien. Nada que decir", afirmó. Los jugadores y dirigentes de Estudiantes también participaron de la ceremonia y aplaudieron a la terna arbitral al momento de recibir sus medallas.

Con la resolución del Tribunal de Disciplina, Verón, Caiella y Angeleri deberán cumplir tres meses de suspensión, mientras que Estudiantes deberá afrontar además la multa económica establecida por el organismo de la AFA.