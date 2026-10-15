Inscripciones abiertas para realizar una capacitación sobre el manejo correcto de extintores

La Dirección de Protección Civil de la Municipalidad de Santo Tomé informó que se encuentra abierta la inscripción para una capacitación sobre el manejo correcto de extintores, que se realizará el próximo sábado 17 de octubre.

La actividad está destinada a toda la comunidad y comenzará a las 10 horas en el Camping Municipal, ubicado en Libertad 1072.

Durante la capacitación, se brindarán conocimientos sobre el uso adecuado del extintor o matafuego, además de recomendaciones para prevenir accidentes domésticos relacionados con el uso del fuego en el hogar.

Asimismo, si las condiciones de seguridad del lugar lo permiten, los participantes podrán realizar prácticas de utilización de extintores, con el objetivo de incorporar herramientas para actuar ante una eventual emergencia.

La actividad cuenta con cupo limitado, por lo que quienes estén interesados deberán inscribirse previamente.

Las inscripciones se realizan vía WhatsApp al 342 5462862, de 7 a 13 horas. Para registrarse, se deberá enviar nombre y apellido, DNI, número de teléfono y correo electrónico.