La inflación en Santa Fe quedó por debajo de la nacional y fue del 1,6% en septiembre

La inflación en la provincia de Santa Fe fue del 1,6% en septiembre de 2026, de acuerdo con el informe difundido por el Instituto Provincial de Estadística y Censos (IPEC). El registro mostró una desaceleración respecto de agosto y se ubicó por debajo del índice nacional, que fue del 1,9% en el mismo período.

Con este resultado, la suba de precios acumulada en los primeros nueve meses del año alcanzó el 23,6%, mientras que la variación interanual llegó al 33,3%, al comparar los valores de septiembre con los de igual mes de 2025.

Entre los rubros que registraron los mayores aumentos durante el mes se destacaron Educación, con una suba del 3,8%, y Atención médica, con un incremento del 2,5%. Ambos sectores tuvieron variaciones superiores al promedio general de la provincia.

Por su parte, Alimentos y bebidas no alcohólicas aumentó un 1,4%, por debajo del índice de inflación provincial. De esta manera, el informe del IPEC reflejó una evolución dispar entre los distintos componentes de la canasta de bienes y servicios.