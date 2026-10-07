Intentó robar 15.000 dólares, recibió una condena condicional y quedó en libertad

El hombre de nuestra ciudad que había sido detenido por participar en una emboscada para robar 15.000 dólares recuperó la libertad, luego de recibir una condena a dos años y medio de prisión de ejecución condicional. La pena fue acordada mediante un procedimiento abreviado, en el que admitió su intervención en el intento de robo ocurrido el 3 de junio en la zona sur de Santa Fe.

El condenado, de 41 años, había sido arrestado a fines de septiembre durante un allanamiento de la PDI en Roverano al 3000. Aunque no deberá cumplir la pena en prisión, tendrá prohibido acercarse o contactar a la víctima, portar o tener armas de fuego y realizar transacciones comerciales de compraventa de moneda extranjera. También deberá constituir domicilio en Santo Tomé.

La resolución fue dictada por el juez penal Leandro Lazzarini, en una audiencia realizada en el anexo del Palacio de Justicia. El acuerdo fue presentado por el fiscal Manuel Cecchini y el abogado defensor Iván Carrión. La víctima manifestó ante la Fiscalía su conformidad con el cierre del proceso por esta vía.

Una operación de dólares utilizada como emboscada

El hecho ocurrió cerca de las 14.30 del 3 de junio, en inmediaciones de 1.º de Mayo al 1200, en el barrio Sur de la capital provincial. Un vendedor de autos llegó al lugar para encontrarse con el ahora condenado, quien lo había citado para comprarle los 15.000 dólares que quería vender.

El hombre llegó en una motocicleta, subió al automóvil del vendedor y le pidió que contara el dinero. En ese momento, la víctima advirtió por uno de los espejos retrovisores que se acercaba una persona con un casco colocado y un arma de fuego en la mano.

El vendedor reaccionó: arrojó el bolso con los dólares al asiento trasero y arrancó el automóvil, mientras el otro hombre permanecía en el asiento del acompañante. Durante la huida, el ahora condenado lo amenazó de muerte y luego pudo bajarse en inmediaciones del Parque del Sur. El robo no llegó a concretarse.

La denuncia radicada por la víctima dio inicio a la investigación. Entre las pruebas reunidas se destacan registros de cámaras de seguridad que captaron los movimientos de los vehículos involucrados: el automóvil del vendedor, la motocicleta del condenado y una moto tipo cross en la que circulaban otros dos participantes.

De la detención a la condena condicional

La investigación permitió identificar al sospechoso y establecer su domicilio en nuestra ciudad. A fines de septiembre, la Policía de Investigaciones allanó la vivienda de Roverano al 3000 y lo detuvo cuando intentaba retirarse en un automóvil, un procedimiento sobre el que Santotomealdía informó el 28 de septiembre.

Durante el operativo fueron secuestrados un teléfono celular, una notebook, dos discos rígidos externos, una motocicleta Honda Biz, un casco y prendas de vestir, entre otros elementos considerados de interés para la causa.

A los pocos días, el hombre fue imputado como coautor de intento de robo calificado. Una semana después de esa audiencia, aceptó los términos del procedimiento abreviado que derivó en la condena condicional y en su liberación, sujeta al cumplimiento de las restricciones impuestas.