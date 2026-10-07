Sauce Viejo: hubo quórum, pero la situación de Uliambre sigue sin definición

Por Santotomealdía



La situación de Pedro Uliambre continúa sin definición en el Concejo Municipal de Sauce Viejo. Después de que este martes cuatro concejales no se presentaran y dejaran sin quórum al cuerpo, este miércoles finalmente pudo retomarse la sesión extraordinaria, aunque no hubo una resolución sobre la continuidad del edil en su banca.

Tres de los concejales que habían estado ausentes el martes —Susana De Castro, Carlos Piedrabuena y Daniel Hansen— se presentaron este miércoles y permitieron alcanzar el quórum necesario. Uliambre, en cambio, estuvo ausente y no participó del tratamiento.

La sesión había generado expectativa porque el Concejo ya cuenta con la documentación que había requerido para analizar el pedido del Ejecutivo de excluir a Uliambre. Sin embargo, persisten planteos y dudas entre algunos integrantes del cuerpo, por lo que se resolvió continuar trabajando sobre el expediente antes de avanzar hacia una votación.

Para este jueves a las 9 está prevista una nueva instancia de trabajo en comisión, en la que se espera la presencia del abogado de Uliambre, con el objetivo de abordar las dudas y planteos que todavía existen en torno al expediente.

Luego de esa instancia, la sesión extraordinaria continuará el viernes a las 9.30, cuando el Concejo volverá a reunirse para avanzar con el tratamiento de la situación del edil.

La definición viene postergándose desde el 23 de septiembre, cuando comenzó la sesión extraordinaria convocada a partir del pedido del Ejecutivo. Una eventual exclusión de Uliambre requiere una mayoría especial de dos tercios del cuerpo, es decir, cuatro votos entre los seis integrantes del Concejo.