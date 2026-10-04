El Hospital Alassia realizó una cirugía inédita en Santa Fe que evitó una traqueostomía a un recién nacido

El Hospital de Niños Dr. Orlando Alassia realizó por primera vez en Santa Fe una cirugía de distracción osteogénica mandibular en un recién nacido con secuencia de Pierre Robin, una condición congénita poco frecuente que compromete la respiración y la alimentación. La intervención permitió ampliar la vía aérea y evitar una traqueostomía.

El bebé nació en Reconquista y fue derivado al Alassia a los ocho días de vida. Tras confirmar el diagnóstico, el equipo especializado decidió operarlo cuando tenía 20 días. Su madre, Yanina Brusa, contó que el niño ya respira por sus propios medios, después de permanecer más de 40 días intubado y atravesar 72 días de internación en Neonatología.

La secuencia de Pierre Robin se caracteriza por un desarrollo insuficiente de la mandíbula. Cuando esta es muy pequeña y está retraída, la lengua puede desplazarse hacia atrás y obstruir la vía aérea, dificultando tanto la respiración como la alimentación.

El cirujano maxilofacial Gonzalo Pucheta explicó que el procedimiento consiste en realizar una osteotomía —una sección controlada de la mandíbula— y colocar dos distractores, uno a cada lado. Después de unos días, estos dispositivos se activan progresivamente, aproximadamente un milímetro por día, para alargar el hueso y ampliar el espacio de la vía aérea.

“Con esta cirugía evitamos la traqueostomía y las secuelas que puede provocar”, señaló el especialista. Indicó además que, luego del diagnóstico realizado por el neumonólogo endoscopista Walter Weidmann, se evaluó la posibilidad de intervenir al niño en el Alassia y evitar una derivación a Buenos Aires.

El jefe de Cirugía Plástica, Guillermo Iturraspe, señaló que, por la baja frecuencia y la complejidad de estas patologías, su atención suele concentrarse en Buenos Aires. En este caso fue necesario coordinar un equipo quirúrgico especializado, anestesiólogos e instrumental específico.

La intervención involucró a los servicios de Cirugía Plástica y Reparadora, Cirugía Maxilofacial, Neonatología, Neumonología y Anestesiología Pediátrica, junto con Enfermería, Instrumentación Quirúrgica, Esterilización, Farmacia, Diagnóstico por Imágenes, Laboratorio, Centro Quirúrgico y distintas áreas de apoyo. Pucheta destacó también las gestiones del Ministerio de Salud, la Dirección, el Consejo de Administración y la Unidad de Gestión del hospital para obtener el material necesario.

El director provincial de Procesos Hospitalarios, Sebastián Nicolás, sostuvo que el sistema de derivaciones y la articulación entre los niveles de atención permitieron resolver el caso dentro de la provincia. También vinculó el procedimiento con las acciones de equipamiento y formación de personal impulsadas por el Ministerio de Salud.

Por su parte, el director del Alassia, Pablo Ledesma, señaló que la posibilidad de brindar este tratamiento en Santa Fe evita a las familias el desarraigo que implica trasladarse a otra jurisdicción para una atención que requiere una internación prolongada.

Brusa, quien viajó desde Calchaquí para uno de los controles de su hijo, expresó: “Hoy estoy feliz porque mi hijo respira solo, después de más de 40 días intubado y 72 días de internación en Neonatología”. También agradeció a los profesionales que participaron de su atención: “Gracias, mil veces gracias, a todo el equipo de este hospital por el gran trabajo que hicieron”.