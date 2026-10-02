Chena respaldó el traspaso a ASSA: "Debemos buscar una solución definitiva para los vecinos"

Frente a la posibilidad de que Aguas Santafesinas (ASSA) se haga cargo del servicio de agua potable en Santo Tomé, la concejala Alejandra Chena planteó una posición favorable al traspaso como una alternativa para mejorar la prestación y atender los problemas estructurales que atraviesa la red de agua en la ciudad.

Para la concejala, el debate debe partir de una realidad que afecta cotidianamente a los vecinos: una red que presenta roturas recurrentes, pérdidas de presión, cortes y dificultades para resolver las situaciones de manera definitiva. “Hoy lo que le pasa a cada vecino es que hay una rotura y le cortan el agua a un amplio sector, que no tiene nada que ver con eso porque no tenemos esclusas por barrio”, explicó.

Chena señaló que buena parte de la infraestructura tiene varias décadas y fue pensada para una ciudad con otra escala. “El agua se puso cuando yo tenía 8 años y había pocas casas en la manzana”, relató la edil para dimensionar la situación.

Para Chena, ese escenario explica en parte por qué las reparaciones puntuales ya no alcanzan. “Se arreglan en una esquina, se empieza a brotar en la mitad de cuadra, arreglan ahí y brota más adelante, donde hay una hendija”, describió.

En ese contexto, consideró que el desafío ya no pasa solamente por reparar una rotura cada vez que aparece, sino por abordar de manera integral una infraestructura que necesita renovación y planificación. “No tenemos la cantidad de personal suficiente para atender toda la problemática. Nuestras cuadrillas hacen todo lo posible, pero los problemas son estructurales”, sostuvo durante la última sesión del Concejo Municipal.

Una alternativa para mejorar el servicio

Chena consideró que ASSA puede aportar una estructura técnica y profesional con mayor capacidad para afrontar las necesidades actuales de la ciudad. “Creo que la tecnología y los profesionales que tiene ASSA están más a la altura de poder brindar las soluciones que la ciudad necesita”, afirmó.

Para ilustrar la ineficiencia de la red destacó “estamos consumiendo una ciudad y media más de lo que necesitamos. Es una locura”. Por eso remarcó la necesidad de mejorar el control sobre el consumo y reducir las pérdidas del sistema.

La concejala también puso en valor la calidad del agua que actualmente recibe la ciudad a partir del acueducto, y diferenció ese aspecto de los problemas que presenta la red de distribución. “Yo, particularmente, no tomo agua de bidón. Uso el agua del acueducto y es agua buena. Esa obra nos cambió radicalmente la calidad y quiero que eso lo tengan todos los barrios. Por eso creo que con la inversión de la Provincia y la gestión de Aguas Santafesinas hay una posibilidad”, sostuvo.

La concejala reconoció que se trata de una decisión importante y que existen distintos aspectos que deberán ser considerados. Por eso invitó a mirar la posibilidad del traspaso con responsabilidad y sin mezquindades políticas. “El problema lo vemos todos, y hay vecinos que lo padecen más que otros”, sostuvo. Durante la última sesión legislativa, solicitó a sus pares que “no le agreguemos tristeza y desazón a la gente que ya no tiene agua”.

Chena remarcó que su posición no implica desconocer el valor de la infraestructura que el municipio construyó y mantiene. “No es que el municipio es pobre y no tiene nada que ofrecer. Hay una infraestructura instalada que tiene su valor, pero no alcanza para la magnitud que tiene la ciudad”, explicó.

Para la concejala, “no es sustentable seguir con este sistema de partes que solucionan transitoriamente los temas, pero que no los abordan en una forma definitiva”. También planteó el desafío para quienes consideran que el servicio debería continuar bajo la órbita municipal. “Si alguien, con la plata que tiene el municipio y con los recursos que se proyecta tener, puede garantizar un servicio de calidad, que haga un proyecto y lo presente, para que lo debatamos entre todos”, señaló.

Consultada sobre el impacto de la medida en el costo que se cobrará a los usuarios, aclaró que “el metro cúbico tiene el mismo valor en toda la provincia” y agregó que “el costo de las inversiones necesarias para solucionar los problemas de infraestructura sería cubierto por el Gobierno de la Provincia de Santa Fe”.