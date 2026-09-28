El intendente se reúne con los concejales para explicar cómo será el traspaso a ASSA

Por Santotomealdía



El intendente Miguel Weiss Ackerley se reune este lunes desde las 9 horas con los concejales para brindar detalles sobre el proceso de traspaso de los servicios de agua y cloacas a Aguas Santafesinas (ASSA). El encuentro está confirmado y se realizará en la Vieja Usina, a 24 horas de la sesión ordinaria del Concejo en la que tendrá ingreso formal el proyecto de Ordenanza enviado por el Ejecutivo.

La reunión adquiere especial importancia porque el proyecto presentado la semana pasada autoriza al Ejecutivo a iniciar el proceso y a celebrar posteriormente los acuerdos necesarios con la Provincia y ASSA, pero no establece las condiciones concretas del futuro convenio. Entre otras cuestiones, no define cómo se resolverá la deuda con la empresa, qué ocurrirá con los bienes y el personal municipal ni cuáles serán las características de la transición.

Según pudo saber Santotomealdía de manera extraoficial, en principio también participarían representantes de Aguas Santafesinas, aunque hasta el momento no trascendió quiénes concurrirían por parte de la empresa provincial.

La convocatoria se produce además después de los reclamos de distintos sectores de la oposición para acceder a información antes de pronunciarse sobre el proyecto. En los últimos días, concejales opositores plantearon públicamente la necesidad de conocer las condiciones del futuro acuerdo antes de definir su posición.

El proyecto enviado por el Ejecutivo requiere el voto de los dos tercios de los integrantes del Concejo. Además de aprobar la decisión institucional de avanzar con la incorporación, propone autorizar al Ejecutivo a celebrar y suscribir con la Provincia, ASSA y los organismos correspondientes el Acuerdo Institucional Marco y los demás instrumentos necesarios para concretar el proceso.

Por eso, uno de los principales interrogantes estará puesto en qué precisiones brindará este lunes el Ejecutivo sobre los aspectos que no quedaron detallados en la iniciativa, especialmente el tratamiento de la deuda, las condiciones del futuro convenio, el cronograma de transición y las obligaciones que asumirá cada una de las partes.

Después del encuentro quedará por conocerse qué postura adoptarán los distintos bloques y cuál será el camino legislativo del proyecto desde este martes: si existirá intención de avanzar con su tratamiento sobre tablas durante la misma sesión o si la iniciativa continuará su análisis en comisión.