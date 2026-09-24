La actividad económica cayó 2,9% en julio, el mayor retroceso desde la pandemia

La actividad económica registró en julio una caída del 2,9% respecto de junio en la medición desestacionalizada, lo que representó el mayor retroceso mensual desde la pandemia de Covid. En la comparación con julio de 2025, el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) mostró además una baja del 1,4%.

El dato profundizó la irregularidad que viene mostrando la economía durante 2026: la actividad alternó avances y retrocesos a lo largo de los primeros siete meses del año. Entre los sectores más afectados en la comparación interanual estuvieron el comercio, con una caída del 5,1%, y la industria manufacturera, con una baja del 4,6%.

De los 15 sectores que integran el EMAE, ocho registraron caídas interanuales y siete mostraron crecimiento. Comercio e industria, en conjunto, restaron 1,3 puntos porcentuales a la variación del indicador. También retrocedieron la construcción, con un 3,3%, y la intermediación financiera, con un 3%.

En sentido contrario, Pesca registró un crecimiento interanual del 424,5%, mientras que la explotación de minas y canteras avanzó 8,4% y agricultura, ganadería, caza y silvicultura lo hizo 0,7%. Entre los tres sectores aportaron un punto porcentual a la variación interanual, aunque no alcanzaron a compensar las bajas del resto de las actividades.

La evolución mensual viene mostrando fuertes oscilaciones. Según los datos consignados en el informe, el EMAE desestacionalizado subió 0,4% en enero, cayó 2,6% en febrero, aumentó 3,5% en marzo, retrocedió 1,5% en abril y 0,5% en mayo, y creció 0,8% en junio, antes de la caída del 2,9% registrada en julio.

La analista Justina Gedikian señaló que el resultado de julio fue “bastante peor de lo que se anticipaba” y sostuvo que la caída borró la mejora registrada durante junio. De acuerdo con su análisis, el índice quedó 4,1% por debajo del nivel de diciembre, mientras que el crecimiento acumulado durante los primeros siete meses de 2026 se redujo al 1,7% interanual.

Por su parte, el economista Facundo Beltramone consideró que los indicadores muestran “una señal de debilidad en el margen” y describió la evolución de 2026 como una economía que se mueve “en forma de serrucho”, con recuperaciones y retrocesos mensuales sucesivos.

El comportamiento de julio se produjo luego de que el PIB desestacionalizado cayera 0,6% durante el segundo trimestre respecto de los primeros tres meses del año. Pese a esa baja trimestral, el nivel de actividad se mantuvo 2% por encima del registrado en el segundo trimestre de 2025.