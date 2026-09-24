Jardines del Club reabre este sábado con una propuesta gastronómica renovada en un lugar privilegiado

Jardines del Club reabre este sábado 26 de septiembre con una propuesta gastronómica renovada que tendrá como principal novedad la incorporación de una amplia variedad de pescados, además de pizzas, picadas, hamburguesas, milanesas, pastas y otras alternativas.

El espacio funciona dentro del Club Rentas Ministerio, en 9 de Julio 1144, y recuperará su patio cervecero en uno de los sectores más particulares de nuestra ciudad: junto al río Salado, a metros del Puente Carretero y de la construcción del nuevo puente. Tras la reapertura, atenderá jueves y viernes y sábados y domingos al mediodía y por la noche.

La nueva carta le da un lugar destacado a los pescados. Entre las alternativas aparecen empanadas y albóndigas de pescado, escabeche, bastones de surubí, rabas y tentáculos de calamar al provenzal, además de platos principales como posta de surubí, pacú o boga, pescado frito y milanesas de pescado.

Otra de las propuestas es la Picada Rentas, disponible para dos o cuatro personas, que combina empanadas de pescado, bastones de surubí, escabeche, tentáculos de calamar y rabas. Para quienes prefieran otras opciones, la carta mantiene pizzas, picadas clásicas, hamburguesas, milanesas, pastas y menú infantil.

Pero la propuesta de Jardines del Club también busca aprovechar un entorno que constituye uno de sus principales atractivos. El patio está ubicado junto al Salado, con el histórico Puente Carretero a pocos metros y en un sector cuya fisonomía comienza a cambiar con el avance de las obras del nuevo puente.

Con la llegada de la primavera, el espacio apunta así a combinar gastronomía y encuentros al aire libre, tanto para quienes busquen sentarse a comer como para compartir una picada o simplemente tomar algo. La carta de bebidas incluye liso santafesino y otras cervezas, vinos, espumantes y una variedad de tragos.