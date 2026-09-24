La pobreza en el Gran Santa Fe llegó al 38,6% y quedó por encima de la media nacional

Por Santotomealdía



La pobreza alcanzó al 38,6% de la población del Gran Santa Fe durante el primer semestre de 2026, de acuerdo con el informe difundido este jueves por el INDEC. El porcentaje representa aproximadamente 215 mil personas y se ubicó 6,3 puntos porcentuales por encima del promedio de los 31 aglomerados urbanos del país, que fue del 32,3%.

Los datos muestran además que 56 mil hogares del Gran Santa Fe se encuentran bajo la línea de pobreza, equivalentes al 29% de los hogares del aglomerado. El registro local también superó el promedio nacional para hogares, que se ubicó en el 24,4%.

La diferencia también aparece al comparar al Gran Santa Fe con la región Pampeana, donde la pobreza afectó al 30,3% de las personas. De esta manera, el porcentaje registrado en el aglomerado local resultó 8,3 puntos porcentuales superior al promedio regional.

En cuanto a la indigencia, el relevamiento estimó que alcanzó al 9,8% de las personas del Gran Santa Fe, unas 54 mil personas. En los hogares, la incidencia fue del 6,9%, equivalente a aproximadamente 13 mil hogares.

Sin embargo, en este punto el propio informe establece una advertencia estadística. La estimación de indigencia en personas para el Gran Santa Fe presenta un coeficiente de variación del 26,2%. El INDEC señala que los valores con coeficientes superiores al 25% deben considerarse no confiables, por lo que ese dato debe interpretarse con cautela. En el caso de los hogares indigentes, el coeficiente es del 24,4%, dentro del rango que el organismo recomienda considerar con cuidado.

A nivel nacional, como informamos anteriormente, la pobreza llegó al 32,3% de las personas y al 24,4% de los hogares, mientras que la indigencia alcanzó al 7,5% y 5,6%, respectivamente. El informe comprende los 31 aglomerados urbanos relevados por la Encuesta Permanente de Hogares (EPH).

El dato del Gran Santa Fe permite así poner en perspectiva local el informe nacional: mientras en el conjunto de los aglomerados urbanos aproximadamente una de cada tres personas se encontraba bajo la línea de pobreza, en el Gran Santa Fe la proporción se acercó a cuatro de cada diez habitantes.