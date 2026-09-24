La pobreza volvió a subir: alcanzó al 32,3% de la población en el primer semestre

La pobreza alcanzó al 32,3% de la población durante el primer semestre de 2026, según informó este jueves el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). El dato representa una suba de 4,1 puntos porcentuales respecto del segundo semestre de 2025, cuando había sido del 28,2%. Proyectado sobre el total de la población argentina, el porcentaje equivale a unos 15,56 millones de personas en situación de pobreza.

La indigencia también registró un incremento y llegó al 7,5%, frente al 6,3% del semestre anterior. La cifra representa, de acuerdo con la proyección sobre el total de habitantes, alrededor de 3,61 millones de personas indigentes. En términos de hogares, la pobreza alcanzó al 24,4%, mientras que la indigencia afectó al 5,6%.

El nuevo registro de pobreza también quedó 0,7 puntos por encima del primer semestre de 2025, cuando había sido del 31,6%. En el caso de la indigencia, el aumento interanual fue de 0,6 puntos porcentuales.

Uno de los grupos más afectados fueron los niños y adolescentes de hasta 14 años, entre quienes la pobreza llegó al 44,5%. En la población de 15 a 29 años alcanzó al 36,9%, mientras que fue del 28,8% entre las personas de 30 a 64 años y del 14,8% entre los mayores de 65 años.

Por regiones, el Noreste argentino registró el nivel más elevado de pobreza, con 41,5%, seguido por Cuyo, con 36,7%. En el Gran Buenos Aires el indicador llegó al 32,1%, aunque con una marcada diferencia entre la Ciudad de Buenos Aires, donde fue del 13,9%, y los partidos del conurbano, que registraron un 36,9%.

La región Pampeana tuvo una incidencia de pobreza del 30,3%, el Noroeste alcanzó el 31,5% y la Patagonia registró el menor porcentaje regional, con 28,4%. Entre los aglomerados urbanos, los mayores niveles se observaron en Concordia, con 56,2%; Gran Resistencia, con 48,6%; y Posadas, con 42,2%.

En cuanto a la indigencia, el Noreste también presentó el registro más elevado, con 10,5%, seguido por el Gran Buenos Aires, con 8,4%. La región Pampeana tuvo un 7,2%, Cuyo un 5%, el Noroeste un 4,3% y la Patagonia un 4,2%.

El informe del INDEC también mostró una diferencia entre la evolución de los ingresos y el costo de las canastas utilizadas para medir la pobreza. Durante el período analizado, el ingreso per cápita familiar aumentó 11,5% en promedio, mientras que la Canasta Básica Alimentaria (CBA) subió 21,4% y la Canasta Básica Total (CBT), que determina la línea de pobreza, aumentó 19,6%.

Esa diferencia implicó una pérdida de capacidad de compra de los hogares. Entre las familias consideradas pobres, la brecha de pobreza alcanzó el 35,9%: el ingreso total familiar promedio fue de $922.755, mientras que el valor de la CBT para ese grupo llegó a $1.440.395. Para un hogar de referencia, la CBT había alcanzado en junio los $1.531.473.

Distintos especialistas señalaron entre los factores que pueden explicar el deterioro del indicador la pérdida de dinamismo de los ingresos reales, el aumento de las canastas básicas por encima de los ingresos y un menor crecimiento del empleo formal. También mencionaron una mayor presencia de trabajadores informales y cuentapropistas, con ingresos inferiores a los de los asalariados registrados.

A esto se sumó, según esos análisis, una menor capacidad de las transferencias sociales para compensar la pérdida de poder adquisitivo y una reducción de la cobertura de algunos programas. También existen advertencias sobre posibles limitaciones metodológicas de la medición vinculadas con la subdeclaración de ingresos en la Encuesta Permanente de Hogares y la actualización de los ponderadores de la Canasta Básica Total.