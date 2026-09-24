Sociedad — 24.09.2026 —
Cementerio Municipal: desde octubre cambia el horario de visitas por la tarde
El nuevo horario vespertino será de 15 a 19, a partir del 1° de octubre. El turno de la mañana continuará de 8 a 12:30, de lunes a domingo.
Cambia el horario vespertino del Cementerio Municipal de Santo Tomé.
La Municipalidad de Santo Tomé informó que a partir del 1° de octubre se modificará el horario vespertino de visitas al Cementerio Municipal.
Desde esa fecha, el turno de la tarde funcionará de 15:00 a 19:00, mientras que el horario matutino se mantendrá de 8:00 a 12:30.
La modificación regirá todos los días de la semana, de lunes a domingo, por lo que el Cementerio Municipal continuará abierto durante ambas franjas horarias.
De esta manera, quienes concurran al lugar a partir de octubre deberán tener en cuenta el nuevo horario vespertino para organizar sus visitas.