Cementerio Municipal: desde octubre cambia el horario de visitas por la tarde

La Municipalidad de Santo Tomé informó que a partir del 1° de octubre se modificará el horario vespertino de visitas al Cementerio Municipal.

Desde esa fecha, el turno de la tarde funcionará de 15:00 a 19:00, mientras que el horario matutino se mantendrá de 8:00 a 12:30.

La modificación regirá todos los días de la semana, de lunes a domingo, por lo que el Cementerio Municipal continuará abierto durante ambas franjas horarias.

De esta manera, quienes concurran al lugar a partir de octubre deberán tener en cuenta el nuevo horario vespertino para organizar sus visitas.