Realizarán una jornada de capacitación sobre preparto y lactancia

La Municipalidad de Santo Tomé informó que se encuentran abiertas las inscripciones para una nueva jornada gratuita de preparto y lactancia para las familias santotomesinas que se encuentran a la espera de un nuevo integrante.

La actividad que se desarrollará el próximo sábado 3 de octubre, en el horario de 9:30 a 12:30 aproximadamente, tendrá lugar en el edificio de la Vieja Usina ubicado en Rivadavia 1660.

Las inscripciones se realizarán previamente. En ese sentido, el Municipio informó que es necesario completar un formulario que se encuentra disponible de manera digital.