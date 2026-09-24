Miravete, sobre el traspaso a ASSA: “Todavía no tenemos la información que solicitamos”

Por Santotomealdía



La concejal de La Libertad Avanza Giselle Miravete volvió a manifestarse a favor del traspaso de los servicios de agua y cloacas a Aguas Santafesinas (ASSA), pero advirtió que todavía no recibieron la información solicitada para analizar las condiciones del proceso. Hasta este jueves, según afirmó en Nova al Día, tampoco había ingresado formalmente al Concejo el mensaje del Ejecutivo que deberá iniciar el trámite legislativo.

A diez días de haber anticipado públicamente que acompañaría el cambio de prestador, Miravete sostuvo que su posición favorable se mantiene, aunque ahora reclama conocer concretamente qué se pretende autorizar y cómo será el posterior acuerdo con ASSA. “Yo estoy de acuerdo con el traspaso, pero antes necesito sentarme y evaluar absolutamente todo”, señaló. Y remarcó: “Necesitamos poner sobre la mesa todos los papeles, qué planificación existe, cómo va a ser la transición”.

La edil recordó que durante la última sesión distintos bloques opositores impulsaron pedidos de información vinculados con la deuda y el servicio, pero no consiguieron los votos necesarios para aprobarlos sobre tablas. “Oficialmente no tenemos nada”, afirmó, y agregó que buena parte de lo conocido hasta el momento surgió de declaraciones públicas: “La verdad que tenemos todo con palabras, la verdad que es todo por los medios”.

Qué se votará y qué se acordará después

Uno de los cuestionamientos de Miravete surgió a partir de las últimas declaraciones del ministro Lisandro Enrico y del vicepresidente de ASSA, Darío Boscarol. Ambos explicaron que el primer paso será la autorización del Concejo y que posteriormente se avanzará con el relevamiento y la elaboración del convenio entre Provincia, Municipio y Aguas Santafesinas.

Frente a ese escenario, Miravete reclamó que los concejales puedan conocer previamente los principales lineamientos. Entre los aspectos que pretende analizar mencionó el tratamiento de la deuda, la transferencia de bienes, las obras previstas, la transición entre prestadores y la posibilidad de que exista un doble cobro durante ese período.

La concejal consideró que, una vez que ingrese el mensaje, debería realizarse una reunión para presentar toda la documentación. Planteó que podrían participar funcionarios del Ejecutivo y también autoridades de ASSA, entre ellas Boscarol. “Sería fundamental que venga o la presidenta de ASSA o Boscarol”, expresó.

La deuda y el destino de lo recaudado

Miravete también insistió con sus interrogantes sobre la deuda municipal. Según explicó, a partir de los balances y ejecutados disponibles, su bloque calculó que entre 2024 y 2026 ingresaron al Municipio $2.996 millones vinculados a la tasa, el acueducto y el ENRESS. Sin embargo, aclaró nuevamente que no dispone de documentación que le permita confirmar el monto exacto del pasivo con ASSA.

En ese sentido, reclamó una explicación detallada sobre cuánto se recaudó, cuánto se destinó al mantenimiento de los servicios y qué recursos fueron utilizados para otros fines. “La claridad y las aclaraciones nos las tienen que dar”, sostuvo.

Ratificó su respaldo al cambio de prestador

Pese a esos cuestionamientos, Miravete reiteró que considera necesario que ASSA se haga cargo del servicio. Argumentó que los problemas de agua y cloacas se arrastran desde distintas administraciones y sostuvo que el Municipio no cuenta con los recursos necesarios para sostener y mejorar el sistema.

La concejal también cuestionó las recientes declaraciones de Enrico sobre la situación del servicio y rechazó que se responsabilice al Concejo por la deuda acumulada. “De ninguna manera nosotros los concejales nos vamos a hacer cargo de la deuda existente que no sabemos cuánto es”, afirmó.

Finalmente, Miravete insistió en que la información previa será determinante para analizar el proyecto cuando llegue al Legislativo local. “El Concejo es una institución, es quien debe aprobar esto también”, remarcó, y concluyó que contar con documentación sobre las condiciones del proceso es necesario “para poder darle tranquilidad también al vecino”.