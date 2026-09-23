Polémica en Sauce Viejo: trataron a puertas cerradas el caso Uliambre, pero la definición quedó pendiente

Por Santotomealdía



El Concejo de Sauce Viejo inició este miércoles la sesión extraordinaria convocada para tratar la situación de Pedro Uliambre, pero el debate se desarrolló a puertas cerradas, luego de que cinco concejales votaran a favor de esa modalidad. El pedido fue realizado por Susana De Castro, concejal del PJ, y acompañado por los otros cuatro ediles que participaron de la votación.

La sesión, sin embargo, no terminó con una resolución sobre la continuidad de Uliambre en su banca. El cuerpo pasó a cuarto intermedio y continuó el tratamiento en comisión, a la espera de información solicitada formalmente al Juzgado sobre las causas por apremios fiscales. En la decisión de sesionar a puertas cerradas votaron los cinco concejales que ocupaban las bancas, mientras que la presidenta del cuerpo, Valeria Echeverri, no participó de esa votación por su condición de presidenta y manifestó su desacuerdo con la decisión.

La decisión de cerrar la sesión al público se convirtió así en uno de los datos salientes de una jornada en la que estaba previsto avanzar sobre el pedido del Ejecutivo para excluir a Uliambre del Concejo.

Qué establecen la ley y el Reglamento

El Reglamento Interno del Concejo establece en su artículo 34 que las sesiones son públicas, aunque contempla que puedan realizarse de manera secreta si así lo resuelven los dos tercios de los miembros presentes. El artículo 35, a su vez, contempla la posibilidad de que un concejal solicite una sesión secreta.

La Ley provincial 14.436, Orgánica de Municipios, también establece como regla que las sesiones de los concejos sean públicas y admite como excepción aquellas en las que la mayoría resuelva que sean secretas “en virtud de la naturaleza de los asuntos a tratar”.

En este caso, el pedido fue realizado por De Castro y sometido a consideración del cuerpo. Los cinco concejales que participaron de esa votación respaldaron la realización de la sesión a puertas cerradas. Echeverri no votó en esa instancia.

El artículo 44 del Reglamento Interno establece las situaciones en las que quien ejerce la Presidencia participa de una votación, entre ellas cuando el asunto requiere una mayoría especial. Por ese motivo, Echeverri sí podrá votar cuando llegue el momento de resolver sobre la situación de Uliambre, ya que una eventual exclusión requiere una mayoría especial.

Una definición que deberá esperar

El pedido presentado por el Ejecutivo sostiene que Uliambre mantiene deudas municipales y que existen dos sentencias firmes en causas por apremios fiscales. Antes de adoptar una resolución, el Concejo solicitó información al Juzgado para determinar formalmente el estado de esas causas y de las sentencias.

La documentación incorporada al expediente indica que los períodos reclamados corresponden a obligaciones de Tasa General de Inmuebles y servicio de agua comprendidas entre 2012 y 2022, mientras que los títulos ejecutivos incluidos en la documentación tienen fecha de agosto de 2024.

La Ley 14.436 establece entre las prohibiciones para ejercer como concejal el caso de los deudores de los tesoros nacional, provincial o municipal que, “condenados por sentencia firme, no paguen sus deudas”. Para el cese por una causal sobreviniente a la asunción, la misma norma exige el voto favorable de los dos tercios del cuerpo: cuatro votos en un Concejo integrado por seis miembros.

Por ahora, esa instancia quedó pendiente. La sesión permanece en cuarto intermedio y no hay una fecha ni un horario definido para su continuidad. El tratamiento seguirá una vez que el Concejo cuente con la respuesta judicial solicitada, que hasta la tarde de este miércoles aún no había sido recibida.