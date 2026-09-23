Irán pone condiciones para terminar la guerra y exige levantar el bloqueo naval

Irán planteó a Estados Unidos una serie de condiciones para avanzar hacia el fin de la guerra, entre las que ubicó como uno de los puntos centrales el levantamiento del bloqueo naval sobre sus puertos. Los reclamos fueron transmitidos durante los contactos diplomáticos que representantes de ambos países mantienen en Nueva York, en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

El portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Ismail Baqaei, confirmó que Teherán hizo llegar sus planteos a la delegación estadounidense. Según explicó al medio estatal IRNA, además del cese de las hostilidades, Irán reclama el levantamiento de las medidas económicas contra el país y la liberación de activos iraníes congelados.

Uno de los principales puntos de la negociación es el estrecho de Ormuz, una vía estratégica para el transporte internacional de petróleo y gas. Irán planteó que podría facilitar la reapertura del paso marítimo si Estados Unidos reduce la presión militar y levanta el bloqueo sobre sus puertos.

Según funcionarios iraníes, Teherán podría reabrir el estrecho en un plazo de siete días si Washington levanta el bloqueo y reduce la presión militar. La propuesta habría sido transmitida a través de mediadores antes de los contactos que se desarrollaron en Nueva York.

La situación en Ormuz se convirtió así en uno de los principales obstáculos de las negociaciones, pero también en una de las posibles vías para alcanzar un entendimiento. Las restricciones a la navegación generaron preocupación entre distintos países de la región debido a la importancia del estrecho para el comercio energético internacional.

En ese escenario, Qatar y otros países de la región actúan como intermediarios entre Washington y Teherán para intentar acercar posiciones. Los contactos se producen después de varios meses de estancamiento diplomático y del fracaso de un alto el fuego alcanzado en junio.

El presidente estadounidense, Donald Trump, confirmó que sus enviados Steve Witkoff y Jared Kushner mantuvieron conversaciones con representantes iraníes durante unas tres horas en Nueva York. El mandatario calificó el encuentro como “muy bueno” y “muy productivo” y aseguró que existe impulso para alcanzar un acuerdo.

Witkoff, por su parte, explicó que el diálogo se desarrolló mediante intermediarios que se trasladaron entre las delegaciones de ambos países. Desde Irán, en cambio, señalaron que el ministro de Exteriores, Abbas Araghchi, mantuvo un encuentro con Witkoff y que durante esas conversaciones fueron transmitidas las condiciones de Teherán.

La modalidad de las negociaciones fue presentada de manera diferente por ambas partes: mientras Washington habló de conversaciones de varias horas con funcionarios iraníes, Witkoff describió públicamente un proceso desarrollado a través de mediadores.

En su discurso ante la Asamblea General de la ONU, Trump volvió a reclamar un acuerdo sobre el programa nuclear iraní y advirtió que Estados Unidos mantiene abierta la posibilidad de una escalada militar si no se alcanza un entendimiento. Posteriormente, sin embargo, sostuvo que las conversaciones continuaban y expresó su expectativa de llegar a un acuerdo.

Desde Teherán, las autoridades insisten en que cualquier entendimiento debe contemplar el cese de las operaciones militares, el levantamiento del bloqueo naval y económico y la liberación de los activos congelados.

Por ahora, los contactos diplomáticos no derivaron en un acuerdo definitivo. Sin embargo, las conversaciones mantenidas durante la Asamblea General de la ONU abrieron una nueva instancia de negociación, con el estrecho de Ormuz, el bloqueo y las condiciones económicas y militares como algunos de los principales puntos de discusión entre Washington y Teherán.