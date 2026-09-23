FESTRAM pidió una audiencia con IAPOS por el destino de los fondos de la obra social

La Federación de Sindicatos de Trabajadores Municipales y Comunales de la Provincia de Santa Fe (FESTRAM) solicitó una audiencia urgente con las autoridades del IAPOS para abordar distintos temas que considera de interés para los trabajadores y trabajadoras municipales afiliados a la obra social, entre ellos la situación generada por el posible uso de fondos del Servicio Complementario para gastos de libre disponibilidad del Gobierno provincial.

El pedido fue formalizado mediante una nota dirigida al director provincial del IAPOS, Nolasco Salazar, y lleva las firmas del secretario general de FESTRAM, Ignacio Monzón, y del secretario de Actas y Administración de la organización, Germán Ocampo.

En la presentación, la Federación señala que la solicitud se realiza “en representación de todos los trabajadores y trabajadoras municipales de la Provincia afiliados a la Obra Social IAPOS” y plantea la necesidad de mantener un encuentro con las autoridades del organismo.

Aunque la nota no detalla los temas que serán planteados en la eventual reunión, el pedido se produce luego del fuerte rechazo expresado por FESTRAM al Decreto 1878/2026, que habilitó la transferencia de hasta $57.000 millones correspondientes al Servicio Complementario del IAPOS a recursos de libre disponibilidad de la administración provincial.

En los últimos días, la organización sindical había cuestionado esa decisión y reclamado que los recursos aportados por los afiliados permanezcan afectados al funcionamiento y las prestaciones de la obra social. También había solicitado participación en el directorio del IAPOS para fortalecer los mecanismos de control y transparencia sobre el manejo de los fondos.

Ahora, con el pedido de audiencia, FESTRAM busca llevar sus planteos directamente ante las autoridades del organismo. La Federación solicitó una “urgente audiencia” y quedó a la espera de una respuesta por parte del director provincial.

El reclamo se suma a los cuestionamientos que distintos sectores vienen realizando por el destino de los recursos del IAPOS y al debate abierto en torno al Decreto 1878/26.