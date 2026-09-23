Invitan a una jornada para reflexionar sobre la crianza y la educación en la era digital

La Municipalidad de Santo Tomé, junto al Centro de Aprendizaje Universitario (CAU) Santo Tomé de la Universidad Siglo 21 y la Escuela N.º 15 “Juan de Garay”, invita a participar de la charla-taller “Familias que construyen futuro”, una propuesta destinada a reflexionar sobre los desafíos actuales de la crianza y la educación en contextos atravesados por la tecnología.

La actividad será el lunes 28 de septiembre, desde las 19, en el Centro Cultural “12 de Septiembre”, ubicado en 25 de Mayo 1940. El encuentro será libre y gratuito, aunque requiere inscripción previa a través de un formulario online.

La jornada estará a cargo del Téc. Cristian Pablo Sperati, Consultor Psicológico, Especialista en Educación Emocional y Especialista en Psicología Deportiva. Bajo el eje “Crear y Educar en la Era Digital. Crianza responsable con amor, respeto y límites claros”, la propuesta apunta a generar un espacio de orientación, reflexión y aprendizaje para familias, docentes, directivos y otros integrantes de la comunidad educativa.

Entre los principales temas se abordarán las prácticas de crianza, con especial atención a las dinámicas cotidianas y al equilibrio entre el amor, el respeto y el establecimiento de límites claros. También se trabajará sobre el vínculo entre las familias y la escuela, con estrategias para mejorar la comunicación y fortalecer el acompañamiento de niños, niñas y adolescentes.

Otro de los ejes estará relacionado con la salud emocional y la convivencia, a partir de recursos destinados a favorecer vínculos positivos y acompañar el desarrollo emocional durante las distintas etapas de crecimiento.

La actividad también pondrá el foco en los entornos digitales y en la necesidad de que las familias y las instituciones educativas puedan construir criterios compartidos para acompañar a niños, niñas y adolescentes frente a los desafíos que plantea el uso cotidiano de la tecnología.

Desde la organización señalaron que el objetivo es brindar herramientas concretas para fortalecer la comunicación, la convivencia y el desarrollo emocional, promoviendo una mirada conjunta entre las familias y la escuela.