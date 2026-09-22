El impacto de los Juegos Suramericanos: fuerte movimiento económico y ocupación hotelera superior al 80%

Por Santotomealdía



Los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 transitan sus jornadas decisivas con un impacto que excede lo estrictamente deportivo. Según datos difundidos por el Gobierno provincial, durante la primera semana el movimiento económico alcanzó los $56.231 millones entre Santa Fe, Rosario y Rafaela, mientras que la estimación para el cierre del evento supera los $123.000 millones.

En la ciudad de Santa Fe, el movimiento económico informado fue de $9.934 millones durante la primera semana, con una proyección cercana a los $22.000 millones al finalizar la competencia. Los primeros números fueron analizados por el Centro de Estudios DEMOS, que antes del comienzo de los Juegos había elaborado un informe para estimar su impacto económico, turístico y urbano.

El estudio, titulado “Los Juegos Suramericanos en cifras: Oportunidades económicas y legado para la ciudad de Santa Fe”, contempló tres grandes componentes: las inversiones en infraestructura deportiva, urbana y habitacional; el gasto turístico y de organización; y los efectos multiplicadores que esas erogaciones podían generar sobre la economía local.

De acuerdo con ese trabajo, el impacto directo proyectado para la ciudad de Santa Fe ascendía a US$47,2 millones, mientras que, al incorporar los efectos indirectos e inducidos, la estimación llegaba a US$63,7 millones. De ese total, unos US$53,7 millones correspondían al impacto asociado a infraestructura, US$6,65 millones al gasto turístico y US$3,4 millones a los gastos de organización.

“Los datos oficiales presentados tras la primera semana de competencias [...] confirman el diagnóstico preliminar que elaboramos desde DEMOS”, sostuvo el economista Eduardo Alfaro, integrante del centro de estudios. Aclaró que una parte del análisis previo estaba enfocada específicamente en el gasto turístico generado por quienes no residen en la ciudad y llegaron con motivo de los Juegos.

Según los datos provinciales incluidos en el material difundido por DEMOS, el movimiento en los sectores gastronómico y recreativo superó los $4.000 millones en la capital provincial, mientras que la ocupación hotelera se ubicó por encima del 80%.

Para Alfaro, estos indicadores muestran el efecto que la llegada de delegaciones y visitantes puede producir sobre distintas actividades. “El gasto de las delegaciones y visitantes no queda aislado; impacta de manera directa en comercios, prestadores de servicios, transportistas y pymes santafesinas”, afirmó.

El informe elaborado previamente por DEMOS había proyectado un promedio diario de 2.000 turistas y 1.190 excursionistas, además de aproximadamente 2.000 personas entre deportistas y equipos técnicos vinculados con las competencias desarrolladas en la capital provincial. En ese escenario, calculó un gasto turístico total cercano a US$3,9 millones.

El legado después de los Juegos

El estudio también pone el foco en las obras realizadas para el evento. Entre las principales inversiones menciona la remodelación de la pista de atletismo y la construcción del microestadio del CARD, el Centro de Tiro Deportivo de Recreo y las 346 viviendas de la Villa Suramericana, además de intervenciones urbanas y mejoras en clubes.

En el caso de la Villa Suramericana, las viviendas fueron proyectadas para albergar a más de 1.300 atletas durante la competencia y, una vez concluidos los Juegos, serán destinadas a soluciones habitacionales para familias santafesinas, según establece el informe.

“Más allá del impacto coyuntural de los 14 días de competencia, las cifras provinciales ratifican que el verdadero valor de los Juegos reside en su legado de largo plazo”, consideró Alfaro.

El economista señaló que las nuevas instalaciones deportivas y habitacionales no solo representan una inversión y un movimiento económico durante su construcción, sino que pueden convertirse en infraestructura permanente para la realización de futuros eventos deportivos y otras actividades.

Así, los primeros datos oficiales permiten comenzar a contrastar las estimaciones realizadas antes del certamen con el movimiento registrado durante los Juegos. Las cifras, sin embargo, corresponden a mediciones diferentes: los $22.000 millones constituyen la proyección provincial mencionada para el movimiento económico durante el evento en la capital, mientras que los más de US$60 millones calculados por DEMOS incorporan también inversiones en infraestructura, gastos de organización y sus efectos multiplicadores.