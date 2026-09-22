El Concejo de Sauce Viejo sesiona este miércoles y define la situación de Uliambre

Por Santotomealdía

El Concejo Municipal de Sauce Viejo sesionará de manera extraordinaria este miércoles desde las 10.30 para tratar la situación del concejal Pedro Damián Uliambre, luego del pedido del Ejecutivo para avanzar con su exclusión de la banca. El planteo se sustenta en dos procesos de apremio fiscal por deudas de tasas municipales y en la eventual aplicación de los artículos 26 y 27 de la Ley Provincial N.º 14.436.

La jornada comenzará con la apertura de la sesión y continuará con trabajo en comisión para analizar la documentación disponible y el descargo que pueda presentar Uliambre. Para una eventual exclusión se necesitan cuatro votos, equivalentes a los dos tercios de los seis integrantes del Concejo, mientras que hasta este martes todavía se aguardaban informes judiciales considerados relevantes para determinar si se cumplen las condiciones previstas por la ley.

Qué deberá analizar el Concejo

El artículo 26 inciso d) establece que no pueden ser concejales “los deudores del Tesoro nacional, provincial o municipal que, condenados por sentencia firme, no paguen sus deudas”. El artículo 27 contempla el cese cuando esa causal se configura por “razones sobrevinientes a la asunción” y exige para la decisión el voto favorable de las dos terceras partes del cuerpo.

Por ese motivo, la Presidencia del Concejo solicitó a los juzgados intervinientes información para determinar si las dos sentencias están firmes, desde cuándo y cuál es el estado actual de las causas. También requirió al Ejecutivo precisar si las obligaciones permanecen impagas o si existieron posteriormente pagos, convenios u otras circunstancias que pudieran modificar la situación.

En diálogo con Nova al Día, la presidenta del Concejo, Valeria Echeverri, confirmó que el Ejecutivo ya aportó documentación adicional y señaló que el reclamo comprende 50 períodos que la Municipalidad considera impagos. Sin embargo, hasta este martes todavía no había llegado la respuesta solicitada a los juzgados.

Uliambre, en tanto, podrá concurrir con documentación y efectuar su descargo. “Mañana será el día en el que él se va a presentar en el Concejo con la documentación que necesite para ejercer su derecho a defensa”, explicó Echeverri.

“La ley tiene que ser pareja para todos”

La presidenta del cuerpo remarcó que el expediente deberá recibir un tratamiento serio y recordó que el propio Concejo reclamó ante la Cámara de Diputados el cumplimiento de la Ley N.º 14.436 por parte del Ejecutivo.

“Si yo exijo desde mi lugar de Presidencia que el Ejecutivo cumpla con esta ley, más aún la tengo que cumplir yo hacia adentro del Concejo. La ley tiene que ser pareja para todos”, sostuvo.

Echeverri también reconoció que existen distintas posiciones entre los concejales y evitó anticipar cuál será la resolución. Si finalmente se reunieran los cuatro votos necesarios para disponer el cese, el paso siguiente será comunicar la decisión al Tribunal Electoral para determinar quién debe ocupar la banca, cuyo mandato se extiende hasta 2027.

Así, la sesión extraordinaria de este miércoles abrirá una instancia decisiva, aunque la convocatoria no implica por sí misma que Uliambre vaya a ser excluido. Antes de una definición, los concejales deberán evaluar los antecedentes, el encuadre de la causal como sobreviniente y la defensa que presente el propio edil.