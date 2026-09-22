El Gobierno declaró feriado nacional el 9 de noviembre por la visita del papa León XIV

El Gobierno confirmó este martes que el lunes 9 de noviembre será feriado nacional por la visita del papa León XIV a la Argentina. La decisión fue comunicada tras una reunión entre funcionarios nacionales y representantes de la Conferencia Episcopal Argentina para avanzar en la organización de la llegada del pontífice.

La agenda también contempla feriados para el martes 10 y miércoles 11, aunque en esos casos estarán limitados a las jurisdicciones específicas que visite León XIV. Según la información difundida, Córdoba y Luján formarán parte del recorrido papal.

La reunión fue encabezada por la secretaria de Presidencia, Karina Milei, y la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva. También participaron el secretario de Comunicación y Medios, Fabián Fernández, y la subsecretaria de Culto, María Inés Brogin Alba.

Por parte de la Conferencia Episcopal Argentina estuvieron su presidente, monseñor Marcelo Colombo, y el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva.

“El día lunes 9 de noviembre será feriado nacional. Los días martes y miércoles se trabajará dentro de cada una de las jurisdicciones en feriados limitados a las jurisdicciones específicas”, explicó Monteoliva luego del encuentro.

Tras la reunión, Karina Milei sostuvo que la visita del Sumo Pontífice “es lo más importante” y afirmó que “el Papa es para todos los argentinos”, al destacar la participación de distintos sectores en la organización.

En paralelo, García Cuerva se refirió a la relación entre la Iglesia y el Gobierno nacional. “Hay muchas diferencias y temas en los que no hay coincidencias”, expresó. En ese marco, advirtió que “poner al Papa León de uno u otro lado de la grieta sería un error”.