Doble oro para el hockey argentino: Los Leones y Las Leonas se consagraron en los Juegos Suramericanos

El hockey argentino celebró por duplicado este martes en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. Los Leones y Las Leonas vencieron a Chile en sus respectivas finales y conquistaron la medalla de oro, completando una jornada perfecta para los seleccionados nacionales.

Primero fue el turno del equipo masculino, que se impuso 3-1, mientras que más tarde Las Leonas golearon 5-0 al conjunto trasandino. Con estas consagraciones, Los Leones alcanzaron su quinto oro suramericano y Las Leonas sumaron el cuarto de su historia.

En la final masculina, los goles argentinos fueron convertidos por Santiago Tarazona, Martín Ferreiro y Franco Agostini. El equipo dirigido por Juan Manuel Vivaldi cerró el torneo invicto, con cinco victorias, 41 goles a favor y apenas tres en contra.

Además, Los Leones prolongaron una marca histórica: ganaron la medalla de oro en cada una de sus cinco participaciones en los Juegos Suramericanos, después de las consagraciones de Buenos Aires 2006, Santiago 2014, Cochabamba 2018 y Asunción 2022. En 25 partidos disputados en la competencia acumulan 24 triunfos y un empate.

Luego llegó la celebración de Las Leonas. El seleccionado dirigido por Juan Martín López derrotó 5-0 a Chile, con tantos de Lara Casas, Pilar Palacio, Catalina Andrade y Lourdes Pisthon, esta última en dos oportunidades.

El equipo femenino también completó una campaña contundente: venció 14-0 a Paraguay, 5-0 a Uruguay, 5-1 a Chile y 19-1 a Perú antes de la final. En total, terminó su participación con 48 goles a favor y solamente dos en contra.

La victoria también tuvo un antecedente especial para Las Leonas, ya que Chile las había derrotado en la definición de Asunción 2022. Con el triunfo de este martes, Argentina recuperó el primer lugar y alcanzó su cuarta medalla dorada suramericana en hockey femenino.