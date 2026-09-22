Microtráfico en Adelina Centro: cuatro de los detenidos quedaron en prisión preventiva

Por Santotomealdía

Cuatro de las seis personas detenidas durante los allanamientos realizados días atrás en el barrio Adelina Centro quedaron en prisión preventiva, en el marco de dos investigaciones por presunta venta de drogas que, según el Ministerio Público de la Acusación (MPA), en principio no tienen relación entre sí. Las medidas fueron solicitadas por el fiscal Eric Fernández y dispuestas en diferentes audiencias realizadas en los tribunales de Santa Fe.

Los procedimientos se habían concretado el viernes 11 de septiembre y habían permitido detener a seis personas y secuestrar cocaína, marihuana, armas de fuego, dinero y otros elementos vinculados a la investigación. Ahora, la Justicia resolvió la situación cautelar de los imputados: cuatro quedaron privados de su libertad, mientras que dos mujeres continuarán el proceso con medidas alternativas.

Fernández explicó que las investigaciones surgieron a partir de tareas de investigación y trabajo de campo realizadas sobre dos domicilios de nuestra ciudad. “Tras constatar indicios de microtráfico”, señaló el fiscal, se llevaron adelante los allanamientos en los que se concretaron las detenciones y se secuestraron estupefacientes, armas de fuego y otros elementos que serían de interés para las causas.

Dos prisiones preventivas, una domiciliaria

En uno de los procedimientos, realizado en una vivienda de Adelina Centro, quedaron en prisión preventiva un hombre y una mujer, identificados por sus iniciales como FAB y AER. En el caso de la mujer, la medida fue dispuesta bajo modalidad domiciliaria.

Según detalló Fernández, en ese domicilio se encontraron ramas de marihuana colgadas en un galpón, además de recipientes y envoltorios con marihuana y cocaína, balanzas, recortes de papel satinado y dinero en efectivo. Para el fiscal, los elementos secuestrados “daban cuenta de la actividad de microtráfico que las personas investigadas llevaban adelante”.

El operativo también permitió encontrar tres revólveres aptos para disparar, de calibres .38, 7,5 milímetros y .22, junto con cartuchos de diferentes tipos. “Ninguno de los imputados estaba autorizado a tener armas de fuego en su poder”, afirmó Fernández.

La otra investigación

En el marco de la segunda investigación desarrollada en Santo Tomé, otros dos hombres, identificados como RDG y MARD, también quedaron en prisión preventiva. Ambos fueron detenidos durante un allanamiento realizado en otra vivienda del barrio Adelina Centro.

En ese lugar, de acuerdo con lo informado por el fiscal, fueron secuestrados cientos de dosis de cocaína distribuidas en diferentes ambientes del domicilio, además de objetos vinculados al fraccionamiento de drogas con fines de comercialización y dinero en efectivo.

Durante ese procedimiento también fueron detenidas dos mujeres del entorno de los imputados, aunque en sus casos la Justicia dispuso medidas alternativas a la prisión preventiva. De esta manera, cuatro de las seis personas detenidas en los allanamientos quedaron privadas de su libertad mientras avanza la investigación..

Qué delitos les imputaron

A todos los imputados se les atribuyó el delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización. Además, a FAB y AER se les imputó la tenencia ilegítima de armas de fuego de uso civil y de arma de guerra.

Las dos investigaciones están a cargo del fiscal Eric Fernández y forman parte de los objetivos priorizados por el MPA en su Plan de Persecución Penal. Las causas continúan en etapa de investigación y las personas imputadas mantienen su condición de inocentes hasta que exista una sentencia firme.