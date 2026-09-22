La AFA creó una nueva copa para el fútbol argentino que comenzará a disputarse en 2027

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) anunció la creación de una nueva competencia oficial para el fútbol argentino a partir de 2027. Se trata de la Recopa de Campeones, un torneo que reunirá a los ganadores de tres de las copas que ya forman parte del calendario nacional.

La propuesta fue aprobada este martes durante una reunión del Comité Ejecutivo de la Liga Profesional de Fútbol, realizada en el predio Lionel Messi de Ezeiza. La nueva competencia tendrá un formato triangular y contará con la participación de los campeones de la Copa Argentina, la Supercopa Argentina y la Supercopa Internacional.

De esta manera, la Recopa de Campeones otorgará un nuevo título oficial y se incorporará desde 2027 a la programación del fútbol argentino, que ya incluye los torneos Apertura y Clausura, la Tabla Anual, la Copa Argentina y las distintas supercopas.

Durante la misma reunión también se aprobó una modificación para las instancias decisivas del Torneo Clausura 2026. A partir de las semifinales, los partidos se disputarán en estadios neutrales, mientras que hasta los cuartos de final se mantendrá la localía determinada por el rendimiento de los equipos durante la fase regular.

El cambio representa una diferencia respecto del Apertura de este año, en el que la neutralidad se aplicó únicamente en la final entre Belgrano y River, disputada en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba. Según lo planteado por los dirigentes, el nuevo esquema busca facilitar la presencia de las dos hinchadas, ampliar el alcance federal de las definiciones y generar distintas alternativas para organizar los partidos.

Además, la LPF propuso mantener el tiempo suplementario desde los octavos de final, con el objetivo de que las series eliminatorias puedan definirse en el campo de juego antes de recurrir a una tanda de penales.

Los dirigentes también analizaron otros aspectos de la planificación para las próximas temporadas, entre ellos la posibilidad de adecuar el cierre del mercado de pases argentino a los plazos de otras ligas de la Conmebol, teniendo en cuenta el frecuente movimiento de futbolistas argentinos hacia otros países de Sudamérica.

En cuanto al actual Clausura, la Liga continúa trabajando en la programación de las próximas fechas, con la necesidad de coordinar el calendario con la ventana FIFA del 3 de octubre, los partidos de Copa Argentina y las competencias internacionales. La definición de las fechas 14, 15 y 16 también estará sujeta a cuestiones logísticas, entre ellas la visita prevista del papa León XIV.

Por otra parte, River Plate anunció que presentará un documento con propuestas de reformas para el funcionamiento de las competencias. Las iniciativas serán evaluadas con vistas a la temporada 2028, ya que el calendario de 2027 fue definido con anticipación.

La LPF continuará trabajando junto con los clubes en la organización de las próximas temporadas, con la nueva Recopa de Campeones como una de las principales novedades del calendario 2027.