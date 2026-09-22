Las entradas para la despedida de Messi saldrán a la venta el jueves

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) reprogramó la venta de entradas para los próximos amistosos de la Selección argentina y los tickets para la despedida de Lionel Messi saldrán finalmente a la venta el jueves 24 de septiembre desde las 18. La comercialización será exclusivamente online, a través de la plataforma Deportick.

La modificación fue comunicada este martes por la Selección argentina, pocas horas antes del horario que originalmente había sido establecido para el inicio del expendio. La venta debía comenzar este martes a las 18, pero la AFA informó el cambio de fecha sin detallar los motivos de la reprogramación.

El partido más esperado será el del martes 6 de octubre ante Benín en el Estadio Monumental, que marcará la despedida de Messi de la Selección argentina ante el público del país. El encuentro cerrará la serie de tres amistosos programados para la próxima Fecha FIFA, que comenzará el 30 de septiembre frente a Bolivia, en Córdoba, y continuará el 3 de octubre ante Burkina Faso, también en el Monumental.

Los precios de las entradas para los partidos ante Burkina Faso y Benín serán los mismos. La localidad popular tendrá un valor de $90.000, mientras que la tarifa para menores de 3 a 10 años será de $29.000. En cuanto a las plateas, los valores irán desde $180.000 hasta $480.000, según la ubicación.

El detalle de precios es el siguiente:

Popular: $90.000.

$90.000. Menor a Popular (3 a 10 años): $29.000.

$29.000. Platea Alta Sívori y Centenario: $180.000.

$180.000. Platea Media Sívori y Centenario: $320.000.

$320.000. Platea Alta San Martín y Belgrano: $320.000.

$320.000. Platea Baja San Martín y Belgrano: $450.000.

$450.000. Platea Media San Martín y Belgrano: $480.000.

La venta será exclusivamente a través de Deportick y no habrá puntos de expendio físicos para los encuentros que se disputarán en el Monumental. Los menores de tres años no abonan entrada, mientras que desde los tres años y hasta los diez se aplica la tarifa correspondiente a menor de popular. Para las plateas, los menores de tres años en adelante deben abonar el valor completo de la ubicación.

El primer partido de la serie será el 30 de septiembre ante Bolivia en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba. Las entradas para ese encuentro comenzaron a venderse este lunes 21 de septiembre, también mediante Deportick, y la AFA informó que todavía quedan localidades disponibles en algunos sectores.

La Selección dirigida por Lionel Scaloni ya comenzó su preparación para esta última Fecha FIFA, que tendrá como principal atractivo la despedida de Messi después de más de dos décadas con la camiseta argentina. El amistoso frente a Benín será el cierre de la serie y la última oportunidad para que el público argentino pueda verlo jugar con la Albiceleste en el país.