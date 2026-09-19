Unión busca recuperarse ante Independiente y volver a sumar de a tres

Unión recibe a Independiente este sábado desde las 16:45 en el estadio 15 de Abril, por la décima fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional. El encuentro tendrá como árbitro a Luis Lobo Medina, mientras que Gastón Monsón Brizuela estará a cargo del VAR. La transmisión estará a cargo de ESPN Premium.

El Tatengue buscará recuperarse ante su gente después de la derrota sufrida en su última presentación. El equipo de Leonardo Madelón había encadenado tres triunfos consecutivos frente a Instituto (3-2), Sarmiento (4-1) y Aldosivi (3-1), una seguidilla que le permitió meterse en la pelea por los puestos de clasificación.

Sin embargo, en la última jornada cayó 2-1 ante Talleres en Córdoba y quedó con 13 puntos, ubicado en el octavo lugar de la Zona A, todavía dentro de los puestos de playoffs. En el Clausura, Unión acumula cuatro victorias, un empate y cuatro derrotas.

Por su parte, Independiente suma 14 puntos y ocupa el sexto lugar de la Zona A. El Rojo viene de empatar 1-1 frente a San Lorenzo en el clásico de Avellaneda. Antes había derrotado 1-0 a Central Córdoba en Santiago del Estero, mientras que previamente había perdido 3-0 ante Gimnasia de Mendoza. En sus últimas tres presentaciones consiguió cuatro puntos.

De cara al encuentro, Madelón analiza algunas modificaciones en el equipo titular. Joaquín Mosqueira tiene chances de recuperar la titularidad en la mitad de la cancha, en lugar de Emilio Giaccone, luego de haber vuelto a sumar minutos tras la lesión en su rodilla derecha.

Además, Cristian Tarragona volverá al equipo después de cumplir una fecha de suspensión. El regreso del capitán y goleador genera una de las dudas en el ataque, ya que Marcelo Estigarribia y Eric Ramírez se disputan un lugar para acompañarlo.

En la defensa también podría haber una variante: Matías Rocha podría tener su primera titularidad con la camiseta de Unión, mientras que Tomás Fagioli aparece como uno de los candidatos a dejar su lugar.

Así, la probable formación de Unión sería: Matías Mansilla; Juan De Dios Pintado, Matías Rocha o Tomás Fagioli, Juan Pablo Ludueña, Lucas Ayala; Julián Palacios, Joaquín Mosqueira, Lucas Menossi, Ignacio Malcorra; Cristian Tarragona y Marcelo Estigarribia o Eric Ramírez.

En Independiente, la probable formación sería: Rodrigo Rey; Santiago Arias, Juan Fedorco, Juan Arrayago, Facundo Zabala; Mateo Pérez Curci, Iván Marcone; Lautaro Millán, Santiago Montiel, Josías Palais; y Ezequiel Ávila.