Colón cayó ante Godoy Cruz y sufrió su tercera derrota consecutiva

Por Santotomealdía



Colón perdió 2-0 ante Godoy Cruz en Mendoza y acumuló su tercera derrota consecutiva en la Zona A de la Primera Nacional, una racha que lo alejó de los primeros puestos cuando el torneo comienza a ingresar en su tramo decisivo. Vicente Poggi, sobre el cierre del primer tiempo, y Nahuel Brunet, a los 37 minutos del complemento, marcaron los goles del conjunto mendocino.

El equipo de Iván Delfino hizo un buen primer tiempo y fue notoriamente perjudicado por algunos fallos arbitrales, entre ellos un gol anulado por un inexistente offside de Agustín Toledo. Sin embargo, recibió el 1-0 a partir de un grosero error de Gabriel Budiño y después se desdibujó por completo: jugó un segundo tiempo para el olvido y terminó regresando con las manos vacías, además de sufrir la expulsión de Nicolás Thaller y las amarillas que dejarán a Mauro Peinipil y Federico Lértora afuera del próximo encuentro.

Colón había comenzado mejor en el estadio Feliciano Gambarte, con decisión para jugar en campo rival y tratando de asumir el protagonismo. Godoy Cruz, de todos modos, comenzó a encontrar espacios con el correr de los minutos y generó dos situaciones importantes: primero Santiago Martínez falló una definición cuando tenía el arco a disposición y luego Peinipil apareció justo para evitar el remate de Poggi.

Pero una de las acciones determinantes de la primera mitad llegó sobre el cierre. Colón consiguió convertir, pero el gol fue invalidado por una posición adelantada inexistente de Toledo. La decisión arbitral privó al Sabalero de ponerse en ventaja en un momento clave del encuentro.

El golpe fue todavía mayor porque prácticamente a continuación llegó el tanto de Godoy Cruz. A los 45 minutos del primer tiempo, Budiño no pudo controlar un remate y dio un rebote que dejó la pelota servida para Vicente Poggi, quien aprovechó el error del arquero y estableció el 1-0.

Así, Colón pasó en cuestión de minutos de haber convertido un gol que fue incorrectamente anulado a marcharse al descanso en desventaja. Una situación que condicionó el partido, aunque no alcanza para explicar lo que ocurrió después.

En el segundo tiempo, el equipo de Delfino estuvo muy lejos de la imagen que había mostrado durante buena parte de la etapa inicial. Colón se desdibujó, perdió claridad y tuvo enormes dificultades para construir juego, mientras Godoy Cruz encontró espacios para acercarse al arco de Budiño y tuvo oportunidades para ampliar la diferencia.

El Sabalero intentó reaccionar más por empuje que por fútbol. Tuvo una aproximación con Antonio y, a los 25 minutos, contó con una de sus mejores posibilidades: Conrado Ibarra llegó por izquierda y envió un buen centro para Leandro Garate, cuyo cabezazo salió apenas desviado.

La esperanza de alcanzar el empate terminó a los 37 minutos del complemento. Tras un tiro libre desde la izquierda, Nahuel Brunet anticipó a Federico Rasmussen y convirtió el 2-0, sentenciando una noche que ya se había vuelto muy cuesta arriba para Colón.

El cierre también dejó consecuencias para lo que viene. Nicolás Thaller fue expulsado sobre el final, mientras que Peinipil y Lértora llegaron a la quinta tarjeta amarilla y deberán cumplir una fecha de suspensión. Ninguno de los tres estará disponible para el encuentro del próximo domingo a las 16.30 ante Los Andes.

La derrota profundiza un momento preocupante para el equipo de Delfino. Después de las caídas ante Racing de Córdoba y Deportivo Morón, Colón sumó su tercer tropiezo consecutivo y quedó sexto en la Zona A, a diez puntos de Deportivo Morón y Ferro, los líderes. Al mismo tiempo, tiene apenas seis unidades de ventaja sobre Ciudad Bolívar, último equipo que actualmente está ingresando al Reducido.

El desafío inmediato será detener la caída. Después de una noche en la que los errores arbitrales tuvieron incidencia, pero también quedaron expuestas las propias falencias del equipo, Colón deberá recuperarse ante Los Andes para evitar seguir perdiendo terreno en la pelea por la clasificación.