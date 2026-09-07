Zamora pide explicaciones por los recursos del FAE: “No nos dan los números”

Por Santotomealdía



La concejal Rosana Zamora presentó un pedido de informes para que el Municipio detalle cómo fueron utilizados los recursos del Fondo de Asistencia Educativa (FAE) destinados a las escuelas de nuestra ciudad. En diálogo con Nova al Día, sostuvo que existen diferencias entre la información mensual y el balance anual correspondiente a 2025 y resumió el planteo con una frase: “No nos dan los números”.

Según explicó Zamora, para 2025 se habían presupuestado alrededor de $345 millones para el FAE, pero la suma de las rendiciones mensuales recibidas por el Concejo arrojaría aproximadamente $31 millones. Sin embargo, afirmó que posteriormente el informe anual remitido por el Ejecutivo consignó una ejecución del 100,06% de la partida, una diferencia sobre la que ahora reclama documentación y precisiones.

“Entonces, dame la justificación de dónde gastaste los otros 310 millones, porque yo no la tengo”, planteó la edil durante la entrevista. De todos modos, aclaró que la diferencia no necesariamente implica que los recursos no hayan sido destinados a las escuelas, ya que el Municipio podría haber realizado trabajos o adquirido elementos directamente. “Puede que a una escuela le compre un tanque de agua, haga una chapa o le corten el pasto, pero rendilo, mostralo. Ese es el tema”, ejemplificó.

En ese sentido, Zamora remarcó que el objetivo del pedido de informes es conocer qué escuelas recibieron recursos, qué obras o reparaciones se realizaron y de qué manera se ejecutó el dinero presupuestado.

El planteo sobre 2026

El reclamo también alcanza al ejercicio actual. De acuerdo con los datos difundidos previamente por la propia concejal, para 2026 se presupuestaron aproximadamente $570 millones para el FAE y, a mediados de año, las planillas registraban una ejecución de $200.108.035,34.

Zamora sostuvo que las escuelas tienen necesidades cotidianas que podrían ser atendidas mediante estos recursos y señaló que, según la información que pudo recoger, este año hubo establecimientos que recibieron $1 millón, aunque la distribución no habría alcanzado a las 43 instituciones educativas.

La concejal también afirmó haber mantenido conversaciones con integrantes de cooperadoras y directivos para conocer cómo se distribuyeron los recursos. Durante la entrevista mencionó necesidades básicas que atraviesan algunos establecimientos, como reparaciones de canillas, colocación de rejas u otras intervenciones urgentes.

El pedido de informes está en comisión

El proyecto presentado por Zamora no tuvo el acompañamiento para ser tratato sobre tablas y pasó a comisión, donde será analizado por los concejales. La edil anticipó que buscará explicar allí las diferencias que detectó y espera que posteriormente el pedido sea aprobado.

Además, planteó la intención de que concurran al Concejo los representantes que intervienen en la distribución del FAE, para acceder a las actas de las reuniones y obtener mayores precisiones sobre las decisiones adoptadas.

Según relató, también recibió planteos de cooperadores de nuestra ciudad y de la Federación de Cooperadoras a nivel provincial. Para Zamora, la falta de información sobre la distribución es precisamente lo que genera los interrogantes. “Hoy no hay esa transparencia. Entonces, al faltar esa transparencia, uno tiene la duda”, afirmó.