Se cortó la racha de Unión: perdió 2-1 frente a Talleres en el Kempes

Por Santotomealdía



Unión perdió 2-1 ante Talleres en el estadio Mario Alberto Kempes y vio interrumpida la racha de tres victorias consecutivas con la que había llegado a Córdoba. Agustín Álvarez Martínez abrió el marcador a los 38 minutos del primer tiempo y Valentín Depietri amplió la diferencia a los 29 del complemento, mientras que Éric Ramírez descontó a los 45 para el equipo de Leonardo Madelón.

El Tatengue, que venía de superar sucesivamente a Aldosivi, Sarmiento e Instituto, no logró repetir el nivel de sus últimas actuaciones y fue superado durante buena parte del encuentro. Tuvo un buen comienzo y mostró una reacción en el segundo tiempo, pero Talleres aprovechó mejor sus momentos y terminó quedándose con el triunfo. El descuento de Ramírez llegó demasiado tarde y no alcanzó para evitar la derrota.

Unión intentó tomar la iniciativa en los primeros minutos y rápidamente tuvo una aproximación con Ignacio Malcorra, cuyo remate fue bloqueado por Matías Catalán. Poco después se produjo una de las acciones discutidas de la noche: Malcorra cayó dentro del área cuando intentaba superar a la defensa local y todo Unión reclamó penal, pero Nazareno Arasa decidió continuar el juego y el VAR tampoco intervino.

Con el correr de los minutos, Talleres comenzó a ganar terreno y a llevar el partido hacia el campo rojiblanco. Agustín Álvarez Martínez tuvo una primera oportunidad que terminó con un remate desviado, mientras que Matías Mansilla también debió intervenir ante un intento de Juan Sforza.

El dominio del local se hizo más evidente superada la mitad de la primera etapa y encontró premio a los 38 minutos. Álvarez Martínez recibió cerca del área y sacó un potente remate que se clavó en el ángulo, imposible para Mansilla, para establecer el 1-0.

Unión intentó responder antes del descanso y Marcelo Estigarribia tuvo una oportunidad, aunque su definición salió desviada. Así, el equipo de Madelón se fue al entretiempo en desventaja y con la necesidad de modificar el desarrollo.

En el complemento apareció la mejor reacción del Tatengue. Después de algunos minutos de ida y vuelta, Lucas Menossi sacó un fuerte remate desde afuera del área que Ezequiel Unsain desvió al córner. Inmediatamente después, Estigarribia ganó de cabeza y volvió a exigir al arquero de Talleres, que evitó nuevamente el empate.

Madelón buscó darle mayor presencia ofensiva al equipo con los ingresos de Éric Ramírez, Mauro Luna Diale y Misael Aguirre. Unión adelantó sus líneas y consiguió equilibrar el trámite durante un tramo, aunque sin poder transformar esa mejoría en el 1-1.

Cuando el Tatengue buscaba mantenerse en partido llegó otro golpe. A los 29 minutos del segundo tiempo, Talleres aprovechó una pérdida de Juan Pablo Ludueña y encontró espacios para atacar. Álvarez Martínez condujo la jugada y asistió a Valentín Depietri, que definió para establecer el 2-0.

Con dos goles de diferencia y poco tiempo por delante, Unión siguió buscando pero tuvo dificultades para generar situaciones claras. Recién a los 45 minutos apareció Éric Ramírez para marcar el descuento y poner el 2-1, devolviéndole una última esperanza al equipo de Madelón.

No hubo tiempo para completar la reacción. Unión terminó perdiendo 2-1 y dejó atrás una serie de tres triunfos consecutivos, luego de las victorias frente a Aldosivi, Sarmiento e Instituto. En Córdoba, el Tatengue tuvo algunos buenos pasajes, principalmente al comienzo del segundo tiempo, pero no logró sostener el rendimiento que lo había llevado a encadenar su mejor racha en el Clausura.